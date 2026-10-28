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Teknologji

Startup-i i sigurisë në cloud Upwind mbledh 400 milionë dollarë, vlerësimi arrin 3,8 miliardë

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Raundi i udhëhequr nga Bessemer Venture Partners e çon financimin total të kompanisë mbi 800 milionë dollarë që nga themelimi në vitin 2022, ndërsa të ardhurat janë katërfishuar këtë vit

Startup-i i sigurisë së cloud-it dhe inteligjencës artificiale Upwind Security ka mbledhur 400 milionë dollarë në një raund të ri financimi, që e vlerëson kompaninë në 3,8 miliardë dollarë, siç njofton Reuters.

Raundi, i udhëhequr nga Bessemer Venture Partners, e çon financimin total të Upwind-it mbi 800 milionë dollarë që nga themelimi në vitin 2022. Vetëm nëntë muaj më parë kompania kishte mbledhur 250 milionë dollarë me një vlerësim prej 1,5 miliardë dollarësh, ndërsa në dhjetor 2024 vlerësohej rreth 900 milionë dollarë. Në raund morën pjesë edhe investitorët ekzistues Greylock Partners, Cyberstarts, Craft Ventures, Salesforce Ventures, Alta Park dhe TCV, si dhe investitori i ri Canapi Ventures.

Kompania, e themeluar nga Amiram Shachar — i cili më herët ia shiti Spot.io-në NetApp-it për 450 milionë dollarë — zhvillon një platformë që monitoron në kohë reale ngarkesat e cloud-it, ndërfaqet e aplikacioneve (API) dhe agjentët e inteligjencës artificiale, në vend që të mbështetet në skanime periodike.

Sipas kompanisë, të ardhurat e saj janë katërfishuar gjatë vitit 2026, me të ardhurat vjetore të përsëritura që kanë kaluar 50 milionë dollarë nga rreth 20 milionë në fund të vitit 2025. Shachar tha se Upwind u ndërtua për t’i unifikuar sinjalet e sigurisë, në mënyrë që ekipet e sigurisë, zhvillimit dhe DevOps-it të ndajnë të njëjtën pamje të sistemeve të tyre në cloud dhe të inteligjencës artificiale.

Platformën e përdorin qindra organizata, mes tyre Siemens, Roku dhe Carvana. Fondet e reja do të përdoren për zgjerimin e produktit dhe të shitjeve.

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