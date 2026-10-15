Startup-i kinez DexForce stërvit robotët humanoidë me të dhëna virtuale për të ulur kostot
Kompania nga Shenzhen po e zhvendos stërvitjen e robotëve në simulime kompjuterike, me synimin që makinat të mësojnë detyra të reja pa mbledhje të kushtueshme të dhënash në botën reale.
Sipas raportimit të Reuters, kompania DexForce, me seli në Shenzhen, po ndërton kopje dixhitale të ambienteve reale të punës, ku robotët humanoidë mund të stërviten brenda simulimeve kompjuterike, përpara se njohuritë e fituara të kalojnë te makinat fizike.
Drejtuesi i kompanisë, Jia Kui, i tha Reuters se mbledhja e të dhënave vetëm në terren ecën ngadalë dhe kushton shumë, ndërsa materiali i prodhuar në mënyrë sintetike mund ta shkurtojë rrugën drejt makinave të afta të përballojnë detyra të reja edhe në vende që nuk i kanë parë më parë.
DexForce u themelua në vitin 2021 nga Jia dhe sot numëron rreth 500 punonjës. Ndër mbështetësit e saj janë Lenovo Capital, Lens Technology dhe fonde shtetërore, ndërsa së fundi ajo siguroi 1 miliard juanë në një raund financimi Series B, që e çoi vlerësimin e saj mbi 10 miliardë juanë.
Softueri i zhvilluar prej saj ka gjetur përdorim industrial te prodhues brenda dhe jashtë Kinës. Paralelisht, robotët humanoidë të kompanisë u shërbejnë klientëve në qendra tregtare dhe në pika turistike, në më shumë se 15 qytete kineze.
Qasja vjen në një moment kur shumë rivalë kinezë po investojnë shuma të mëdha në qendra për grumbullimin e të dhënave nga bota reale. Duke e zhvendosur pjesën më të madhe të stërvitjes në mjedise virtuale, DexForce kërkon ta shmangë pikërisht atë shpenzim, edhe pse gjetja e të dhënave cilësore vazhdon të mbetet një vështirësi e përbashkët për të gjithë sektorin.
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