Stilet e Papranueshme të Veshjeve për Shtatzëni të Frymëzuara nga Stili i Guximshëm i Rihanna-s
Sezoni i pranverës ofron kombinime të lehta dhe komode për veshjet e shtatzënisë, të cilat mund të përbëhen nga një këmishë me mëngë të buta, një fund midi dhe aksesore të thjeshta si broshët me lule. Për një stil më të guximshëm, mund të mbash këmishën vetëm e lidhur në pjesën e sipërme mbi bark, duke lënë të ekspozuar pjesën e mesme, ose të përdorësh një broshë të madhe me lule për një prekje elegante.
Një bluzë e butë e stilit barok me perlë, me një përshtatje të rehatshme, është ideale për stilimin e barkut gjatë shtatzënisë. Broshët e velurit me mëndafsh, si ato nga Saint Laurent, janë aksesorët në modë që ofrojnë alternativa të ndryshme ndaj printimeve florale tradicionale.
Çantat klasike, si Louis Vuitton Pochette Métis, janë përshtatje të përsosura për motet e ngrohta, duke qenë të lehta dhe të bollshme për shfrytëzim të përditshëm. Fundet me shpërthim të holla dhe bel elastik, si modeli Bull Midi i Brunello Cucinelli, ofrojnë rehati dhe stil për ditët e ngrohta.
Këpucët me stil boot me takë të ulët dhe të butë, si ato nga Neil J. Rodgers, ofrojnë një alternativë elegante dhe të rehatshme për këpucët tradicionale me rripa.
Nëse dëshironi të shtoni një element unik në veshjet tuaja, pjesët me pupla si bluzat me bustier prej puplash ngjyrë kobalt nga Lamarque sjellin një look të veçantë dhe tërheqës, që i përshtatet një stili më të lirshëm dhe të lluksit.
Pantallonat me lidhëse dhe material të lehtë pambuku e mëndafshi janë të përshtatshme për pranverë dhe verë, duke ofruar rehati në çdo lëvizje. Sandalet me platformë janë ndër opsionet më të rehatshme me takë, siç tregohet me sandalet e markës Clergerie, që janë të lehta për tu veshur dhe shumë praktike.
Syzet e diellit me dekor kristalesh dhe nxirrje në formë syri maceje janë detaje që shtojnë shkëlqim dhe feminitet në çdo paraqitje.
Në stilin minimalist, veshjet bazë si bluzat e zeza pa mëngë janë të domosdoshme për kombinime të ndryshme gjatë shtatzënisë. Pantallonat së bardha me këmbë të drejtë janë një element kryesor i garderobës pranverore dhe verore, duke përshtatur një stil modern dhe të thjeshtë.
Këpucët e lëkurës me stil mule, të rehatshme dhe elegante, janë zgjedhje ideale për pamje pa përpjekje, ndërsa çantat me formë të veçantë, si çanta e vezës nga Lemaire, sjellin një prekje originale dhe të avancuar në çdo pamje.
Për ngjarje festive verore, fustanet e gjatë të punuar me dantella janë gjithmonë një zgjedhje e përkryer për elegancë dhe hijeshi. Modele të tillë si fustani floral maxi i Self-Portrait, me rrip të heqshëm, janë të përshtatshme për t’u përshtatur me rastësinë e barkut në rritje.
Sandalet me takë të lartë dhe rripa të holla, si Aquazzura Moon, të ndriçojnë pamjen në çdo event formal. Çantat elegante me kristale dhe rrip zinxhiri si modele të Judith Lieber janë në trend për raste festive dhe ofrojnë një pamje të sofistikuar dhe luksoze.
