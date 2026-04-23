Stili i rrugës nga Javë e Modës në Paris, Vjeshtë 2023
Në Javën e Modës në Paris për sezonin Vjeshtë 2023, vëmendja ishte e përqendruar te veshjet e rrugës që shfaqën kreativitet dhe elegancë. Ky event solli një frymë të re dhe inovative në modë, duke bashkuar traditën me tendencat moderne.
Dise prej markave më të njohura si Dolce & Gabbana, Valentino, dhe Dior prezantuan koleksione që përfshinë elemente të veçanta si punime me dorë dhe bashkime të papritura mes materialeve. Valentino solli edhe një rikthim të veshjeve ikonike si kravatat e holla, ndërsa Chanel solli një risi duke bërë bermuda-shorts të duken luksoze.
Moda e rrugës gjatë kësaj jave ishte e mbushur me detaje të përpunuara me kujdes, duke reflektuar një stil që është realisht i personalizuar dhe identifikues për individin. Ky trend i ‘‘modës që më përfaqëson mua’’ po merr gjithnjë e më shumë peshë në skenën ndërkombëtare.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.