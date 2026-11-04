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Greqia

Sulm me molotov dhe sëpatë në asamblenë studentore në Universitetin e Athinës, tre të plagosur

Rreth 50 persona me helmeta hynë në Departamentin e Matematikës në kampusin e Zografout gjatë një asambleje studentore; tre të plagosurit u dërguan në spitalin "Gennimatas", ndërsa EKPA dhe Ministria e Arsimit dënojnë dhunën.

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Ndërtesa qendrore e Universitetit Kombëtar dhe Kapodistrian të Athinës (EKPA) — foto ilustruese (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Një grup njerëzish, disa me helmeta, sulmoi të mërkurën një asamble studentore në kampusin e Universitetit të Athinës, duke plagosur tre persona, siç njofton Reuters, duke cituar shërbimin e emergjencës mjekësore (EKAV) dhe agjencinë gjysmështetërore AMNA. Ngjarja ndodhi të mërkurën në mëngjes në Departamentin e Matematikës të EKPA-së, në kampusin e Zografout, ku, sipas raportimeve të Protothema, rreth 50 persona me fytyra të mbuluara dhe helmeta hynë në sallën ku mbahej asambleja dhe u përdorën bomba molotov.

Sipas raportimeve greke, njëri nga të plagosurit ka plagë në këmbë nga goditja me sëpatë, ndërsa dy të tjerët pësuan djegie nga molotovët. Të tre u transportuan me dy ambulanca të EKAV-it në spitalin “G. Gennimatas” dhe, siç njofton Reuters, plagët e tyre nuk ishin kritike. Asambleja mbahej në kuadër të mobilizimeve për përvjetorin e Politeknikut, sipas raportimeve greke.

Pas përleshjes, në kampus u dislokuan forca të forta policore, përfshirë MAT dhe OPKE, sipas raportimeve greke. Policia po heton ngjarjen, por, siç njofton Reuters, nuk ishte menjëherë e qartë kush e kreu sulmin dhe pse, ndërsa nuk u raportuan arrestime të menjëhershme.

Ministria greke e Arsimit e dënoi dhunën, duke thënë se ajo “fyen komunitetin akademik dhe minon lirinë e shprehjes”, siç njofton Reuters. Administrata e EKPA-së e quajti ngjarjen “pushtim vrasës nga një grup personash me kapuçë jashtëuniversitarë në ambientet e Departamentit të Matematikës” dhe tha se “dhuna nuk ka vend askund, aq më tepër në hapësirat e arsimit”; EKPA është në komunikim të vazhdueshëm me drejtuesit e Ministrisë së Arsimit dhe pret që autoritetet e Mbrojtjes së Qytetarit t’i çojnë autorët menjëherë para drejtësisë, sipas deklaratës së EKPA-së, siç njofton Business Daily.

EKPA siguron se është pranë studentëve të plagosur dhe bashkëpunon me spitalin “Gennimatas”, ndërsa mjekët thonë se gjendja e tyre është e mirë dhe nuk janë në rrezik, siç njofton Business Daily. Në kontekst, siç njofton Reuters, mijëra studentë dhe mësues dolën muajin e kaluar në rrugë në gjithë Greqinë duke kërkuar financim më të lartë shtetëror për arsimin, ambiente më të mira dhe klasa më pak të mbingarkuara, ndërsa grupet studentore kanë planifikuar demonstrata të tjera këtë muaj.

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