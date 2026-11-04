Përleshje e dhunshme në Patra: të plagosur dhe arrestime, KKE denoncon sulm fashist ndaj një nxënëseje
Ngjarja ndodhi të martën në mbrëmje në lagjen Neapoli të Zarouchleikës në Patra. Policia arrestoi persona të përfshirë dhe po heton shkaqet, ndërsa organizatat e Ahaisë të KKE-së dhe KNE-së flasin për sulm të organizuar kundër një nxënëseje anëtare të KNE-së.
Një episod i rëndë dhune u shënua të martën në mbrëmje në lagjen Neapoli të Zarouchleikës, në Patra. Sipas PatraPress, përleshja mes dy grupeve doli shpejt jashtë kontrollit: disa persona u plagosën dhe u dërguan në spital për ndihmë mjekësore, ndërsa policia arrestoi persona të përfshirë. Rrethanat dhe shkaqet e sakta të ngjarjes mbeten nën hetim.
Një version tjetër të ngjarjes japin organizatat e Ahaisë të Partisë Komuniste të Greqisë (KKE) dhe të Rinisë Komuniste (KNE), të cilat, në një deklaratë të ripublikuar nga 902.gr, denoncojnë një “sulm të organizuar fashist dhe kriminal” kundër një nxënëseje, anëtare të Koordinimit të Nxënësve të Patrës dhe të KNE-së. Sipas deklaratës, në sulm u përdorën boksa hekuri dhe thika, dhe u plagosën edhe anëtarë të KNE-së që shkuan për ta mbrojtur nxënësen.
Sipas raportimit të 902.gr, sulmuesit ishin rreth 40 persona dhe goditën nxënës e studentë në kokë dhe në pjesë të tjera të trupit; dy prej të plagosurve u lënduan më rëndë — njëri pësoi thyerje të nofullës së poshtme dhe tjetri thyerje të hundës. Të plagosurit u dërguan në spitalin “Agios Andreas”, ku morën trajtim deri në orët e para të mëngjesit. Gjithmonë sipas KKE-së dhe KNE-së, sulmi pasoi ditë të tëra kërcënimesh dhe fyerjesh ndaj nxënëses, edhe poshtë shtëpisë së saj.
Në deklaratën e tyre, organizatat e Ahaisë u bëjnë thirrje banorëve të Patrës dhe institucioneve të qytetit të dënojnë sulmin dhe të izolojnë grupet fashiste në çdo shkollë dhe lagje. Policia, ndërkohë, vazhdon hetimet për të zbardhur plotësisht ngjarjen dhe rolin e secilit prej të arrestuarve.
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