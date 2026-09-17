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Ukraina

Sulmet ruse në Ukrainën perëndimore shkaktojnë alarm në Poloni: avionë luftarakë në ajër, mbyllen përkohësisht aeroportet e Rzeszow-it dhe Lublin-it

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A Polish Air Force F-16 Fighting Falcon prepares to depart after a training exercise at Spangdahlem Air Base, Germany, October, 21, 2022. To guarantee that the DoD remains the greatest fighting force in the world, it will continue to build unity of effort and mission across components, commands, services, and theaters. (U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Warren D. Spearman Jr.)

Sirena alarmi u dëgjuan në Poloninë lindore, avionë ushtarakë u ngritën në ajër dhe dy aeroporte pezulluan përkohësisht fluturimet të enjten, pasi sulmet ruse ndaj Ukrainës arritën shumë pranë kufirit me anëtarin e NATO-s, njoftuan autoritetet polake dhe ukrainase.

Ushtria polake tha se nuk u regjistrua asnjë shkelje e hapësirës ajrore polake dhe se avionët ushtarakë i përfunduan operacionet; aeroportet e Rzeszow-it dhe Lublin-it u rihapën pas mbylljes së përkohshme.

“Një sulm masiv ndaj pjesës perëndimore të Ukrainës — shumë pranë kufirit polak — sapo ka përfunduar,” deklaroi kryeministri Donald Tusk në konferencë shtypi. “Një pikë karburanti me gjasë u godit sërish dhe avionët tanë u ngritën në ajër.”

Nënkolonel Jacek Goryszewski i tha transmetuesit privat TVN24 se një dron ishte rrëzuar ose kishte rënë rreth 4 kilometra nga kufiri polak. Një zyrtar ukrainas i tha agjencisë Reuters se shpërthime u dëgjuan disa kilometra larg kufirit, në anën ukrainase. Të dielën, një dron rus goditi një tren pasagjerësh vetëm dy kilometra nga kufiri Ukrainë–Poloni.

Banorët e dy rajoneve lindore të Polonisë morën alarme që i paralajmëronin për rrezik sulmesh ajrore dhe u këshilluan të gjenin një vend të sigurt. Mediat lokale raportuan se sirena u dëgjuan; pamje nga kanali shtetëror TVP Info treguan evakuimin e fëmijëve nga një shkollë në qytetin lindor të Lublin-it.

Burimi: Reuters

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