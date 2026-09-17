Sulmet ruse në Ukrainën perëndimore shkaktojnë alarm në Poloni: avionë luftarakë në ajër, mbyllen përkohësisht aeroportet e Rzeszow-it dhe Lublin-it
Sirena alarmi u dëgjuan në Poloninë lindore, avionë ushtarakë u ngritën në ajër dhe dy aeroporte pezulluan përkohësisht fluturimet të enjten, pasi sulmet ruse ndaj Ukrainës arritën shumë pranë kufirit me anëtarin e NATO-s, njoftuan autoritetet polake dhe ukrainase.
Ushtria polake tha se nuk u regjistrua asnjë shkelje e hapësirës ajrore polake dhe se avionët ushtarakë i përfunduan operacionet; aeroportet e Rzeszow-it dhe Lublin-it u rihapën pas mbylljes së përkohshme.
“Një sulm masiv ndaj pjesës perëndimore të Ukrainës — shumë pranë kufirit polak — sapo ka përfunduar,” deklaroi kryeministri Donald Tusk në konferencë shtypi. “Një pikë karburanti me gjasë u godit sërish dhe avionët tanë u ngritën në ajër.”
Nënkolonel Jacek Goryszewski i tha transmetuesit privat TVN24 se një dron ishte rrëzuar ose kishte rënë rreth 4 kilometra nga kufiri polak. Një zyrtar ukrainas i tha agjencisë Reuters se shpërthime u dëgjuan disa kilometra larg kufirit, në anën ukrainase. Të dielën, një dron rus goditi një tren pasagjerësh vetëm dy kilometra nga kufiri Ukrainë–Poloni.
Banorët e dy rajoneve lindore të Polonisë morën alarme që i paralajmëronin për rrezik sulmesh ajrore dhe u këshilluan të gjenin një vend të sigurt. Mediat lokale raportuan se sirena u dëgjuan; pamje nga kanali shtetëror TVP Info treguan evakuimin e fëmijëve nga një shkollë në qytetin lindor të Lublin-it.
Burimi: Reuters
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