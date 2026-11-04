Sulmi ditor rus në rrethinat e Odesës shkatërron depon e këpucëve dhe dëmton terminalin logjistik, dy të plagosur
Forcat ruse bombarduan gjatë ditës së mërkurës, më 4 nëntor, rajonin e Odesës, në një sulm që la dy persona të plagosur, siç njofton ArmyInform, duke iu referuar të dhënave të Shërbimit Shtetëror të Emergjencave të Ukrainës (DSNS). Goditjet prekën rrethinat e qytetit, ku u goditën objekte tregtare dhe logjistike.
Kreu i Administratës Ushtarake Rajonale të Odesës, Oleh Kiper, njoftoi se rusët goditën depot tregtare për prodhimin e këpucëve në rrethinat e Odesës, sipas Hromadske Radio. Në depot e goditura shpërthyen zjarre pas goditjeve. Dy automjete u shkatërruan, ndërsa zonat e prekura u përfshinë nga flakët që pasuan sulmin ditor.
Sipas të dhënave paraprake, nga sulmi u plagosën një grua 38-vjeçare dhe një burrë 65-vjeçar. Burri, i cili pësoi lëndime të shumta, u shtrua në spital, ku mjekët po i japin ndihmën e nevojshme. Të dhënat për të plagosurit janë paraprake dhe lidhen me bilancin e deritanishëm të raportuar për këtë goditje në rajon.
Në një adresë tjetër, goditja dëmtoi terminalin shpërndarës të një kompanie logjistike, të cilin DSNS-ja e përshkruan si terminal postar. Ndërtesa e terminalit pësoi shkatërrime të konsiderueshme dhe rimorkioja e një kamioni mori zjarr. Ndryshe nga vendi i parë, në këtë adresë nuk pati të lënduar, sipas të dhënave të raportuara për terminalin.
Në vendet e goditura, puna për shuarjen e zjarreve dhe likuidimin e pasojave të sulmit vazhdon. Shërbimet përkatëse po merren me pasojat e zjarreve të shkaktuara nga goditjet në depot e këpucëve dhe në terminalin e dëmtuar, ndërsa dëmet në të dy adresat po vlerësohen në kuadër të reagimit pas sulmit.
Ky sulm ditor është një ngjarje e re dhe e veçantë, e ndryshme nga goditjet e mëparshme ndaj rajonit. Mbrëmjen e 3 nëntorit dhe natën e 4 nëntorit, rusët kishin sulmuar një qendër tregtare në Odesë dhe infrastrukturën energjetike në rajon, pa viktima, ndërsa sulmi i ditës goditi depot e këpucëve dhe terminalin logjistik në rrethinat e qytetit.
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