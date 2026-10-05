☀️
Tiranë 11°C · Kthjellët 05 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.73%
DOW 51,177 ▲0.49%
NASDAQ 27,191 ▲1.19%
NAFTA 90.98 ▼0.14%
ARI 4,172 ▲0.22%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031 EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031
₿ CRYPTO
BTC $86,434 ▲ +1.98% ETH $2,724 ▲ +1.38% XRP $1.5186 ▲ +2.19% SOL $121.4400 ▲ +1.53%
S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 90.98 ▼0.14 % ARI 4,172 ▲0.22 % S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 90.98 ▼0.14 % ARI 4,172 ▲0.22 %
EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031 EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031
05 Tet 2026
Breaking
Hapet në Amsterdam retrospektiva e madhe e Henri Matisse-it: «Chez Matisse» me 80 kryevepra nga Centre Pompidou Raclette zvicerane — receta klasike alpine me djathë të shkrirë, patate dhe turshi «Drishyam: The Conclusion» rritet sërish të dielën: 60.12 krorë rupi në ditën e tretë, totali 176.6 krorë në Indi Sulmi i dyfishtë rus me raketa Banderol godet Kharkivin: një i vrarë dhe gjashtë të plagosur Sam Altman: përfitimet e inteligjencës artificiale i justifikojnë disa rreziqe, thotë drejtori i OpenAI-t
Menu
Ukraina

Sulmi i dyfishtë rus me raketa Banderol godet Kharkivin: një i vrarë dhe gjashtë të plagosur

· 2 min lexim
Foto arkiv: ndërtesë banimi e dëmtuar në Kharkiv (ilustruese)

KHARKIV, 5 tetor — Forcat ruse kanë kryer një sulm të dyfishtë (“double-tap”) me raketa Banderol kundër distriktit industrial të Kharkivit gjatë natës 4→5 tetor, sipas The Kyiv Independent. Një person u vra dhe gjashtë të tjerë u plagosën nga goditja.

Bilancin e konfirmoi kryebashkiaku i Kharkivit, Ihor Terekhov. Sipas tij, një ndërtesë administrative dhe automjete u përfshinë nga flakët, ndërsa të paktën dhjetë ndërtesa banimi shumëkatëshe u dëmtuan nga sulmi. Ekipet e kërkim-shpëtimit vijonin punën në vendngjarje.

Banderol është një municion reaktiv “loitering” — një hibrid mes raketës së drejtuar dhe dronit reaktiv — që, sipas medias, për shkak të shpejtësisë, manovrueshmërisë dhe fluturimit në lartësi të ulët është i vështirë për t’u kapur nga mbrojtja ajrore ukrainase.

Spartak Borysenko, nga departamenti kundër krimeve të luftës në Prokurorinë Rajonale të Kharkivit, i tha The Kyiv Independent se ky municion arrin deri në 800 km/h dhe mban një ngarkesë prej 300 deri në 400 kilogramësh eksploziv.

Sulmi i natës së fundit vjen pas një serie goditjesh ndaj rajonit të Kharkivit. Më 24 shtator, tre raketa Banderol goditën një fermë në këtë rajon, duke vrarë gjashtë persona dhe plagosur 14 të tjerë. Më 2 tetor, bomba ruse të drejtuara goditën distriktet Slobidskyi dhe Nemyshlianskyi të Kharkivit, duke vrarë dy gra dhe plagosur 36 persona, mes tyre tre fëmijë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu