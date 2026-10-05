Sulmi i dyfishtë rus me raketa Banderol godet Kharkivin: një i vrarë dhe gjashtë të plagosur
KHARKIV, 5 tetor — Forcat ruse kanë kryer një sulm të dyfishtë (“double-tap”) me raketa Banderol kundër distriktit industrial të Kharkivit gjatë natës 4→5 tetor, sipas The Kyiv Independent. Një person u vra dhe gjashtë të tjerë u plagosën nga goditja.
Bilancin e konfirmoi kryebashkiaku i Kharkivit, Ihor Terekhov. Sipas tij, një ndërtesë administrative dhe automjete u përfshinë nga flakët, ndërsa të paktën dhjetë ndërtesa banimi shumëkatëshe u dëmtuan nga sulmi. Ekipet e kërkim-shpëtimit vijonin punën në vendngjarje.
Banderol është një municion reaktiv “loitering” — një hibrid mes raketës së drejtuar dhe dronit reaktiv — që, sipas medias, për shkak të shpejtësisë, manovrueshmërisë dhe fluturimit në lartësi të ulët është i vështirë për t’u kapur nga mbrojtja ajrore ukrainase.
Spartak Borysenko, nga departamenti kundër krimeve të luftës në Prokurorinë Rajonale të Kharkivit, i tha The Kyiv Independent se ky municion arrin deri në 800 km/h dhe mban një ngarkesë prej 300 deri në 400 kilogramësh eksploziv.
Sulmi i natës së fundit vjen pas një serie goditjesh ndaj rajonit të Kharkivit. Më 24 shtator, tre raketa Banderol goditën një fermë në këtë rajon, duke vrarë gjashtë persona dhe plagosur 14 të tjerë. Më 2 tetor, bomba ruse të drejtuara goditën distriktet Slobidskyi dhe Nemyshlianskyi të Kharkivit, duke vrarë dy gra dhe plagosur 36 persona, mes tyre tre fëmijë.
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