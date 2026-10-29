SuperMe mbledh 20 milionë dollarë për rrjetin e profileve të ekspertëve me inteligjencë artificiale
Raundi u udhëhoq nga Forerunner e Kirsten Green, me pjesëmarrjen e Greylock Partners; platforma krijon biseda në grup me profilet AI të ekspertëve të vërtetë.
Kur njerëzit kanë pyetje për karrierën apo punën, zakonisht u drejtohen rrjetit të tyre për të gjetur ekspertë që janë përballur me situata të ngjashme; gjithnjë e më shpesh, këtë rol po e merr inteligjenca artificiale. SuperMe është një rrjet profilesh AI të ndërtuara mbi njohuritë e ekspertëve të vërtetë: kur bën një pyetje, platforma përcakton cilët ekspertë janë më të përshtatshmit dhe krijon një bisedë në grup me profilet e tyre AI, siç njofton TechCrunch.
Për të zgjeruar rrjetin nga të dyja anët — më shumë përdorues që bëjnë pyetje dhe më shumë ekspertë që japin njohuri — startup-i njoftoi se ka mbledhur 20 milionë dollarë financim, në një raund të udhëhequr nga Kirsten Green e fondit Forerunner, me pjesëmarrjen e Greylock Partners.
SuperMe u themelua në vitin 2024 nga Casey Winters dhe Ludo Antonov, të dy me përvojë në kompani të mëdha të teknologjisë konsumatore: Winters ka mbajtur poste drejtuese në Grubhub, Pinterest dhe Eventbrite dhe ka këshilluar Airbnb e Canva, ndërsa Antonov ka drejtuar inxhinierinë në disa startup-e, mes tyre Pinterest, Lyft dhe Whatnot. “Ka rrjete të fshehura në Silicon Valley për atë se cilët janë njerëzit më të mirë për aftësi specifike. Ideja jonë ishte: a mund ta bëjmë këtë rrjet më transparent dhe t’i bëjmë njohuritë e mbyllura në kokat e tyre më lehtë të arritshme për të gjithë?” — i tha Winters TechCrunch.
Përdoruesit mund të bëjnë pyetje si “Analizo prezantimin tim të biznesit: cilat janë pjesët më të dobëta të historisë dhe për cilat pyetje duhet të përgatitem më shumë?” dhe të marrin përgjigje nga profilet AI të investitorëve me përvojë si Mercedes Bent, Sarah Tavel dhe Josh Elman; profilet mund të pyeten edhe drejtpërdrejt. Për të mbledhur njohuritë, SuperMe skanon burime publike si LinkedIn, YouTube, Substack dhe blogjet, si dhe aplikacione të lidhura si Google Drive, Notion, Gmail dhe mjetet e shënimeve të takimeve si Granola; kompania thotë se, ndonëse të dhënat përfshijnë informacion personal dhe sekrete tregtare, asgjë prej tyre nuk shfaqet në përgjigje.
Rrjeti aktualisht është falas, por startup-i planifikon të kufizojë numrin e pyetjeve falas, pas të cilit përdoruesit do të paguajnë; po shqyrtohen edhe mënyra për t’i nxitur ekspertët të shtojnë njohuri. SuperMe funksionon edhe përmes standardit MCP (Model Context Protocol), kështu që pyetjet mund të bëhen edhe nga brenda chatbot-ëve si Claude dhe ChatGPT. Kompania ka rreth 13 punonjës dhe po rekruton. “SuperMe është i pozicionuar mirë për të ndërtuar një platformë ku AI bashkëpunon me njerëzit”, tha Green e Forerunner për TechCrunch.
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