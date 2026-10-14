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Film

«Swamp Thing» i James Mangold është ende në zhvillim: Peter Safran konfirmon se skenari po shkruhet tani

Bashkëdrejtori i DC Studios, Peter Safran, konfirmoi më 14 tetor se filmi gotik horror «Swamp Thing» mbetet në zhvillim aktiv, me James Mangold që po e shkruan skenarin — por pa kast dhe pa datë publikimi ende.

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Filmi «Swamp Thing» i James Mangold nuk është anuluar. Bashkëdrejtori i DC Studios, Peter Safran, konfirmoi se projekti mbetet në zhvillim aktiv dhe se skenari po shkruhet aktualisht, siç njofton ComingSoon duke cituar intervistën e Safran për Deadline më 14 tetor 2026.

Sipas ComingSoon, Safran e përshkroi projektin si një nga titujt për të cilët studioja është e entuziazmuar, duke theksuar se procesi kërkon kohë sidomos kur regjisori i zgjedhur duhet të lirohet nga angazhimet e tjera. Mangold, ndërkohë, ka edhe një projekt «Star Wars» në zhvillim, çka e ka zgjatur pritjen për filmin e DC-së.

«Swamp Thing» u njoftua për herë të parë në janar 2023 nga James Gunn si pjesë e kapitullit të parë të universit të ri të DC-së, «Chapter One: Gods and Monsters». Pak më pas u bë e ditur përfshirja e Mangold, dhe në prill 2023 regjisori konfirmoi se po e shkruante filmin, pa u zotuar ende përfundimisht edhe për regjinë për shkak të axhendës.

Gunn e ka përshkruar më herët projektin si një histori shumë të errët horror mbi origjinën e personazhit: tonaleisht e veçuar nga pjesa tjetër e universit të DC-së, por gjithsesi e lidhur me të. Pikërisht ky ton gotik e bën «Swamp Thing» një nga titujt më të pazakontë të listës së DC Studios.

Studioja nuk ka njoftuar ende asnjë emër kasti dhe as datë publikimi. Konfirmimi i Safran tregon megjithatë se, pas gati tre vjetësh pritjeje, filmi vazhdon të ecë përpara — me ritmin e regjisorit të «Logan» dhe «A Complete Unknown».

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