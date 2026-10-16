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Ekspozita

«Takshanam» në New Delhi: mbi 250 skulptura nga 150 artistë bashkojnë traditën dhe të renë në NGMA

Ekspozita e madhe e skulpturës indiane u përurua më 15 tetor në Galerinë Kombëtare të Artit Modern; për herë të parë në këtë institucion, vepra ofrohen edhe për shitje, dhe ekspozita mbetet e hapur deri më 15 nëntor.

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Galeria Kombëtare e Artit Modern (NGMA) në New Delhi ka hapur dyert për «Takshanam», një ekspozitë të madhe kushtuar skulpturës indiane, siç njofton ANI, nëpërmjet Indian Economic Observer. Në sallat e galerisë janë vendosur mbi 250 skulptura të krijuara nga 150 artistë, që përfaqësojnë breza, formime dhe qasje të ndryshme ndaj këtij mediumi.

Ekspozita u përurua më 15 tetor nga ministri indian i Kulturës dhe Turizmit, Gajendra Singh Shekhawat, në praninë e sekretarit të Ministrisë së Kulturës, Vivek Aggarwal. Emri i saj vjen nga rrënja sanskrite që do të thotë të gdhendësh e t’i japësh formë materialit, dhe organizatorët e kanë menduar si një platformë takimi mes mjeshtërisë së vjetër dhe kërkimeve bashkëkohore.

«Takshanam» është e ndarë në dy seksione: i pari mbledh artistë të njohur, praktika e të cilëve ka ndikuar zhvillimin e skulpturës në Indi, ndërsa i dyti paraqet rreth 80–90 artistë të përzgjedhur nga një juri pas një thirrjeje të hapur. Këtyre u shtohen edhe vepra nga koleksioni i vetë NGMA-së, duke krijuar dialog mes emrave të konsoliduar dhe zërave të rinj.

Risi e këtij edicioni është se, për herë të parë në historinë e NGMA-së, veprat ekspozohen edhe për shitje. Sipas organizatorëve, synimi është t’i afrojë artistët me koleksionistët dhe publikun, si dhe të mbështesë qëndrueshmërinë e një praktike që kërkon materiale të kushtueshme, aftësi të specializuara dhe kohë të gjatë prodhimi.

Drejtuesi i përgjithshëm i NGMA-së, Sanjeev Kishor Goutam, e vendosi ekspozitën në vazhdën e trashëgimisë së pasur skulpturore të Indisë, nga qytetërimet e lashta të Luginës së Indit e deri te traditat e tempujve, një trashëgimi që sot, sipas tij, vazhdon te artistët bashkëkohorë me famë ndërkombëtare. Ekspozita, në selinë Jaipur House pranë India Gate në New Delhi, do të qëndrojë e hapur për vizitorët deri më 15 nëntor 2026.

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