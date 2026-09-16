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Film

Tarantino boton romanin “The Adventures of Cliff Booth”: libri del më 8 dhjetor, midis premierës në IMAX dhe debutimit në Netflix

Romani i dytë i Quentin Tarantino-s shoqëron filmin spin-off "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" me regji të David Fincher dhe Brad Pitt në rolin kryesor — të dy vendosen në Hollivudin e vitit 1977.

· 2 min lexim
Quentin Tarantino

Quentin Tarantino do të botojë romanin e tij të dytë, “The Adventures of Cliff Booth”, më 8 dhjetor 2026 nga shtëpia botuese Harper (HarperCollins), në edicione hardcover, audiobook dhe elektronik. Libri është novelizimi i filmit të ri “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, për të cilin Tarantino ka shkruar skenarin origjinal, ndërsa regjinë e ka marrë David Fincher.

Në rolin kryesor rikthehet Brad Pitt si Cliff Booth — stuntman-i karizmatik për të cilin aktori fitoi Oscarin e parë për aktrim në vitin 2020. Si romani ashtu edhe filmi vendosen në Hollivudin e vitit 1977, tetë vite pas ngjarjeve të “Once Upon a Time in Hollywood” (2019).

Sipas sinopsit zyrtar, epoka e viteve ’60 ka kaluar — por Clifford Booth vazhdon… hero lufte, stuntman, banakier, projeksionist kinemaje… me shërbime “klandestine” rastësore për miqtë. Filmi do të ketë një premierë dyditore ekskluzive në sallat IMAX nga 25 nëntori, përpara se të mbërrijë në platformën Netflix më 23 dhjetor.

Në kastin e filmit përfshihen edhe Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II dhe Peter Weller. Sipas raportimeve, buxheti i prodhimit arrin rreth 200 milionë dollarë — më shumë se dyfishi i 90 milionëve të filmit origjinal, i cili fitoi mbi 400 milionë dollarë në arkëtimet botërore dhe mori 10 nominime Oscar, duke fituar dy prej tyre.

Ky është romani i dytë i Tarantino-s pas novelizimit bestseller të “Once Upon a Time in Hollywood” (2021) dhe veprës jofiction “Cinema Speculation” (2022). Ndërkohë regjisori vazhdon t’i rezistojë tundimit të filmit të tij të dhjetë, duke iu përkushtuar letërsisë, podcast-it, aktrimit dhe një drame të re për skenën teatrore të Londrës në vitin 2027.

Burimi: NME

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