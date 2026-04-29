Taylor Swift rrëfen frymëzimin pas këngës Elizabeth Taylor
Taylor Swift thotë se frymëzimet për këngët e saj lindin shpesh në situata të përditshme dhe ka ndarë me detaje procesin krijues pas disa prej hiteve të saj, përfshirë krijimin e këngës “Elizabeth Taylor”. Në një intervistë për The New York Times, ajo përshkroi mënyra të ndryshme me të cilat lindin idetë dhe kuptimet pas teksteve të saj.
Raporton TV Klan se Swift rrëfeu se idenë për “Elizabeth Taylor” e mori gjatë një udhëtimi me të fejuarin Travis Kelce: ajo vazhdimisht i shpjegonte atij pse admironte aktoren — angazhimin për të drejtat e artistëve, humorin dhe pasionin për jetën — dhe, pasi u ndalën, një melodi i erdhi papritur dhe ajo e regjistroi menjëherë në telefon. Ajo gjithashtu përmendi detaje vizuale si ngjyra e syve të Taylor, që i ndihmuan të formësohej imazhi i këngës.
Kënga është renditur e dyta në albumin e saj të dymbëdhjetë, “The Life of a Showgirl”, i publikuar në tetor. Swift tha se kishte kontaktuar trashëgimtarët e Elizabeth Taylor për të siguruar lejen e nevojshme, pasi teksti përmban referenca të shumta ndaj aktores. Djali i Taylor, Christopher Wilding, e dëgjoi këngën menjëherë pas publikimit dhe e vlerësoi lidhjen mes figurave si një manifestim të fuqizimit femëror.
Pjesa më e madhe e albumit interpretohet si e lidhur me romancën e Swift me Kelce, me të cilin nisi lidhjen në 2023 dhe njoftoi fejesën në gusht të vitit të kaluar. Këto zhvillime dhe reagimet rreth publikimit i ka përmbledhur edhe TV Klan.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.