Të shtëna jashtë një bari në Koridallo, arrestohet 28-vjeçari dhe gjendet karabina
Ngjarja ndodhi rreth orës 03:20 të mëngjesit të së martës në kryqëzimin e rrugëve Grigoriu Lambraki dhe Atalea; policia gjeti katër gëzhoja në vendngjarje, ndërsa nuk u raportua asnjë i lënduar.
Momente alarmi u regjistruan në orët e para të mëngjesit të së martës në Koridallo të Atikës, pas të shtënave me armë jashtë një bari, ndërsa policia greke arrestoi një 28-vjeçar, siç transmeton ERT, raportimin e së cilës e citon portali Dimocracy.
Sipas raportimit të ERT, rreth orës 03:20, 28-vjeçari qëlloi në drejtim të një motoçiklete të parkuar dhe më pas në ajër, në kryqëzimin e rrugëve Grigoriu Lambraki dhe Atalea, jashtë lokalit.
Policët që mbërritën në zonë e lokalizuan të riun duke ecur në këmbë në kryqëzimin e rrugëve Maqedonias dhe Korinthu dhe e arrestuan, ndërsa pak më vonë, në rrugën Adrianupoleos 1, u gjet edhe karabina që dyshohet se u përdor në të shtëna, siç njofton Dimocracy duke iu referuar informacioneve të ERT.
Në vendin e ngjarjes policia mblodhi katër gëzhoja. Fatmirësisht, nga të shtënat nuk pati asnjë të lënduar.
Autoritetet po vijojnë hetimet për të zbardhur shkaqet e sakta të incidentit, ndërsa 28-vjeçari pritet të dalë përpara prokurorit.
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