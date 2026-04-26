Të shtëna masive pranë Universitetit të Indianës në SHBA, plagosen 9 persona
Të paktën nëntë persona u plagosën pas të shtënave pranë Universitetit të Indianës në Bloomington në Shtetet e Bashkuara, sipas The New York Post.
Incidenti ndodhi rreth mesnatës së së dielës në Kirkwook Avenue, ku mijëra njerëz u mblodhën pas garës vjetore të biçikletave Little 500.
Policia mbërriti në vendngjarje dhe gjeti “disa individë të plagosur” një bllok larg universitetit. Nëntë persona u dërguan në spital. Sipas dëshmitarëve, një sherr ndodhi midis dy grave para të shtënave dhe njëra prej tyre hapi zjarr.
