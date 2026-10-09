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Bota

Të shtëna me armë në Gjermani, vriten dy zyrtarë! Arrestohet pas disa orësh autori

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Policia gjermane arrestoi një burrë rreth të 60-ave në orët e para të mëngjesit të së premtes, i cili dyshohet se qëlloi dhe vrau dy zyrtarë të qarkut gjatë një kontrolli rutinë të armëve të zjarrit në shtetin jugor të Bavarisë , thanë autoritetet.

I dyshuari u plagos lehtë nga një plumb i policisë gjatë operacionit për arrestimin e tij, tha një zëdhënëse e policisë. Motivi mbetet i papërcaktuar në këtë fazë.

Sipas raportimeve fillestare, burri qëlloi dhe vrau dy nëpunës civilë, një burrë 54-vjeçar dhe një grua 45-vjeçare, të cilët punonin për distriktin Neumarkt, gjatë një inspektimi në qytetin Berngau dje pasdite. Më pas ai u kap në një ndërtesë për orë të tëra.

Policia rrethoi ndërtesën dhe thirri njësitë e forcave speciale. Operacioni zgjati me orë të tëra. Autoritetet u bënë thirrje banorëve të qëndronin në shtëpitë e tyre ose të paktën larg perimetrit.

Gjatë operacionit, policia kontaktoi vrasësin e dyshuar duke i kërkuar që të dorëzohej, por ai e bëri të qartë se nuk do ta bënte këtë, se do të rezistonte.

Policia sulmoi zonën ku ai po përdorte eksplozivë dhe 60-vjeçari u plagos lehtë në këmbë nga një plumb që ata qëlluan, tha policia. Atij iu ofrua trajtim mjekësor.

Mbrëmë, policia fillimisht raportoi se një punonjës i distriktit Neumarkt ishte vrarë dhe një koleg i tij ishte plagosur rëndë në një të shtënë me armë zjarri, përpara se të sqaronte se edhe gruaja kishte vdekur.

“Mendoj se ajo vdiq menjëherë”, tha një zëdhënës i policisë, duke revokuar raportin fillestar.

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