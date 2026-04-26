Të shtënat gjatë eventit në Uashington, pikëpyetje rreth sigurisë së Trump
Të shtënat me armë në një hotel në Uashington kanë ngritur pikëpyetje të reja për sigurinë e Presidentit Donald Trump, vetëm disa orë pasi ai u përfshi
Të shtënat me armë në një hotel në Uashington kanë ngritur pikëpyetje të reja për sigurinë e Presidentit Donald Trump, vetëm disa orë pasi ai u përfshi sërish në një incident të madh sigurie, shkruan BBC.
“Nuk mund ta imagjinoj që ka ndonjë profesion më të rrezikshëm”, u tha Presidenti Donald Trump gazetarëve, duke iu referuar situatave të përsëritura me kërcënime ndaj tij.
Ndërsa një sistem i gjerë i Shërbimit Sekret amerikan e mbron presidentin, incidentet e fundit kanë vënë në diskutim nivelin e sigurisë. Së pari ishte atentati në Butler të Pensilvanisë në verën e vitit 2024, ku një plumb i preku veshin Trumpit. Vetëm 64 ditë më vonë, ai u shënjestrua sërish gjatë një aktiviteti golfi në Florida.
Sipas raportimeve, i dyshuari 31-vjeçar Cole Thomas Allen kishte arritur të futej në zonën e hotelit i armatosur me një pushkë gjahu, një pistoletë dhe thika, përpara se të shkëmbente zjarr me forcat e sigurisë dhe të ndalohej.
Gazetari i BBC-së Gary O’Donoghue, i pranishëm në event, tha se kontrollet në hyrje të hotelit nuk ishin shumë të rrepta, duke ngritur dyshime për dobësi në siguri. Edhe ish-ambasadorja britanike në SHBA, Kim Darroch, kritikoi mënyrën e kontrollit, duke thënë se hyrja në sallë ishte relativisht e lehtë.
Presidenti Trump deklaroi më vonë se hoteli nuk ishte mjaftueshëm i sigurt dhe se ngjarja tregon nevojën për ambiente më të mbrojtura, duke përmendur edhe ndërtimin e një salle të re në Shtëpinë e Bardhë me standarde më të larta sigurie.
Megjithatë, ekspertët e sigurisë theksojnë se ndërhyrja e Shërbimit Sekret ka qenë e shpejtë dhe ka parandaluar që sulmuesi të arrinte në sallën kryesore ku ndodhej presidenti.
Ngjarja shihet si pjesë e një vale më të gjerë të dhunës politike në SHBA, ku janë regjistruar sulme dhe kërcënime ndaj figurave publike, ligjvënësve dhe ish-presidentëve.
Ndër objektivat e tjerë të tentativave për vrasjen e presidentit ishte Ronald Reagan, i cili u qëllua dhe u plagos nga John Hinckley Jr në vitin 1981. Reagan pësoi një shpim në mushkëri gjatë të shtënave, por mbijetoi. Të shtënat ndodhën jashtë Washington Hilton, i njëjti hotel që priti galën e së shtunës.
I pyetur për frekuencën e këtyre sulmeve në eventet e tij, Trump tha se kishte “studiuar vrasjet” dhe se edhe ish-presidentë si Abraham Lincoln ishin gjithashtu në shënjestër.
“Ata janë emra të mëdhenj dhe nuk dua të them se jam i nderuar nga kjo, por kam bërë shumë për SHBA-në.”
