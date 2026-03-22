Teherani: Kemi rrëzuar një avion luftarak F-15 pranë Hormuzit
Irani pretendoi sot se sistemet e tij të mbrojtjes ajrore kanë rrëzuar një avion luftarak F-15 pranë Ishullit të Hormuzit në jug të vendit.
Agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve ISNA, duke cituar një deklaratë nga Komanda e Përbashkët e Mbrojtjes Ajrore të Iranit, tha se avioni u interceptua mbi bregdetin jugor të vendit dhe pranë Ishullit të Hormuzit.
Në deklaratë thuhet se avioni kishte lëshuar një raketë përpara se të shënjestrohej nga sistemet iraniane të mbrojtjes ajrore.
Nuk pati konfirmim të menjëhershëm nga burime të tjera dhe nuk u dhanë detaje mbi fatin e pilotit apo mbetjet e avionit.
Përshkallëzimi rajonal ka vazhduar që nga koha kur Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar deri tani mbi 1.300 viktima, përfshirë edhe ish-Udhëheqësin Suprem Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke bllokuar tregjet globale dhe aviacionin. /os/
