☀️
Tiranë 10°C · Kthjellët 28 Tetor 2026
S&P 500 7,744 ▲0.28%
DOW 52,475 ▲0.19%
NASDAQ 26,550 ▲0.27%
NAFTA 101.88 ▲1.98%
ARI 4,073 ▼0.04%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639 EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639
₿ CRYPTO
BTC $81,020 ▲ +0.38% ETH $2,352 ▲ +0.35% XRP $1.3266 ▲ +0.51% SOL $102.0400 ▲ +1%
S&P 500 7,744 ▲0.28 % DOW 52,475 ▲0.19 % NASDAQ 26,550 ▲0.27 % NAFTA 101.88 ▲1.98 % ARI 4,073 ▼0.04 % S&P 500 7,744 ▲0.28 % DOW 52,475 ▲0.19 % NASDAQ 26,550 ▲0.27 % NAFTA 101.88 ▲1.98 % ARI 4,073 ▼0.04 %
EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639 EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639
28 Tet 2026
Breaking
“Tani nis faza e dështimit”, analisti: Berisha përfaqëson interesat ruse në Shqipëri, Qori u materializua te Antifa A trashëgohet vetëkontrolli? Studimi zbulon ndikimin e prindërve te adoleshentët TEL AVIV – Eisenkot: Do të përmbushim misionin për ndryshimin e vendit dhe krijimin e një qeverie të re Platania ndahet në dysh nga ujërat: rreth 50 banorë të bllokuar, i moshuari i plagosur evakuohet me varkën e EMAK-ut Dosja e Prokurorisë ndaj Albert Sylajt zbulon kronologjinë e vrasjes së Arlinda Zekajt
Menu
Bota

TEL AVIV – Eisenkot: Do të përmbushim misionin për ndryshimin e vendit dhe krijimin e një qeverie të re

· 2 min lexim
TEL AVIV

TEL AVIV, 28 tetor /ATSH – ANSA/ -Kandidati kryesore në zgjedhjet israeliane, Gadi Eisenkot ka deklaruar se do të vijojë përpjekjet për të sjellë ndryshimin në Izrael dhe për të krijuar një qeveri të re, duke theksuar se kjo është vullneti i qytetarëve që kanë shprehur mosbesim ndaj qeverisë aktuale.

Në një reagim të publikuar në rrjetin social X, pas publikimit të rezultateve pothuajse përfundimtare të zgjedhjeve, të cilat e nxjerrin partinë e tij në disavantazh, Eisenkot theksoi se e pret një punë e gjatë dhe e vështirë.

“Na presin ditë të tjera të gjata pune, por jemi të përqendruar në detyrën e vështirë që na është besuar: të sjellim ndryshimin në Izrael dhe të krijojmë një qeveri sioniste, të përkushtuar ndaj shërbimit ushtarak”, shkroi ai.

Eisenkot shtoi se qytetarët kanë shprehur mosbesim ndaj qeverisë, të cilën ai e cilësoi si përgjegjëse për dështimet e 7 tetorit dhe për shmangien e shërbimit ushtarak. Ai e përshkroi gjithashtu bllokun politik si të ndodhur në pikën më të ulët të historisë së tij në 20 vitet e fundit.

Duke falënderuar mbështetësit e tij, Eisenkot tha se ndien peshën e përgjegjësisë dhe të besimit që qindra mijëra qytetarë i kanë dhënë, duke theksuar se brenda një viti është krijuar një parti e re me shtrirje kombëtare, e cila synon të përfaqësojë një alternativë ndaj qeverisë aktuale.

“Do të përballemi me sfidën e madhe që kemi përpara, do ta çojmë deri në fund dhe do të kemi sukses”, përfundoi Eisenkot.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu