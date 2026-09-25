Tentoi tre herë, Machado-s nuk i lejohet hyrja në Venezuelë
Udhëheqësja e opozitës venezueliane, Maria Corina Machado, u përpoq tre herë të hynte në Venezuelë të martën, por iu refuzua hyrja, sipas një këshilltari të lartë.
Machado, e cila është zotuar të kthehet në vendin e saj të lindjes, është përpjekur disa herë të hyjë në Venezuelë javët e fundit. Të martën, përpjekjet e saj nga ajri dhe deti u refuzuan të gjitha, tha këshilltari i lartë i Machados, David Smolansky.
Refuzimet erdhën ndërsa presidentja në detyrë e Venezuelës, Delcy Rodriguez, vizitoi Nju Jorkun për Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së dhe pati takimin e saj të parë me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, i cili e ka mbështetur atë për të udhëhequr vendin që nga bastisja amerikane që kapi ish-presidentin Nicolas Maduro në janar.
Machado u largua nga Venezuela në dhjetor për të marrë Çmimin Nobel për Paqen në Norvegji, pas më shumë se një viti në fshehje.
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