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“Terrestrial”: del trailer-i zyrtar i thrillerit sci-fi me Brendan Hun të “Ted Lasso” — premiera më 23 tetor

Thrilleri i Steve Pink me Jermaine Fowler ndjek një shkrimtar të ri që fton miqtë e kolegjit në një vilë luksoze, por mbrëmja degjeneron në paranojë dhe ngjarje të pashpjegueshme

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Jermaine Fowler, një nga protagonistët e 'Terrestrial'. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Trailer-i zyrtar i “Terrestrial” ka dalë në dritë. Sipas ComingSoon, filmi i ri sci-fi i regjisorit Steve Pink bashkon yllin e “Ted Lasso” Brendan Hun me Jermaine Fowler në një histori që përzien komedinë e zezë me horrorin psikologjik dhe elementët e zhanrit fantastiko-shkencor.

Filmi ndjek Allen-in (Fowler), një autor të ri të fantashkencës që, pas marrëveshjes së madhe për librin e tij, fton miqtë e vjetër të kolegjit në një vilë luksoze në kodrat e Hollywood-it për të festuar. Por mbrëmja merr një kthesë të errët: miqtë zbulojnë sjelljen paranojake dhe të çrregullt të Allen-it, ndërsa rreth shtëpisë fillojnë të ndodhin ngjarje të pashpjegueshme — përfshirë një shtëpi misterioze mysafirësh të mbuluar. Kufiri mes realitetit, fantazisë dhe një takimi të frikshëm me të panjohurën fillon të shpërbëhet.

Në kastin e filmit janë gjithashtu James Morosini, Pauline Chalamet dhe Edy Modica, me Rob Yang, Flora Wildes, Taylor Gray dhe Harrison Cone në role mbështetëse. “Terrestrial” bëri premierën botërore në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit Fantasia në vitin 2025 dhe pritet të dalë në kinema më 23 tetor 2026.

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