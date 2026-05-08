☁️
Tiranë 13°C · Vranët 08 May 2026
S&P 500 7,337 ▼0.38%
DOW 49,597 ▼0.63%
NASDAQ 25,806 ▼0.13%
NAFTA 97.37 ▲2.7%
ARI 4,693 ▼0.39%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009 EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
₿ CRYPTO
BTC $79,907 ▼ -1.81% ETH $2,286 ▼ -2.66% XRP $1.3848 ▼ -2.66% SOL $88.0700 ▼ -1.23%
S&P 500 7,337 ▼0.38 % DOW 49,597 ▼0.63 % NASDAQ 25,806 ▼0.13 % NAFTA 97.37 ▲2.7 % ARI 4,693 ▼0.39 % S&P 500 7,337 ▼0.38 % DOW 49,597 ▼0.63 % NASDAQ 25,806 ▼0.13 % NAFTA 97.37 ▲2.7 % ARI 4,693 ▼0.39 %
EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009 EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
08 May 2026
Breaking
Pesë gjëra që dihen rreth marrëveshjeve të Pentagonit me tetë nga kompanitë më të fuqishme të teknologjisë Vrasja në Sarandë, identifikohet viktima! Policia rrethon vendin e ngjarjes (VIDEO) Manjani ja thotë në sy “të vegjëlve”: Për sistemin zgjedhor vendosin të mëdhenjtë Detaje nga vrasja në Sarandë, policia: Ka mbetur i plagosur edhe një person tjetër – Tv Klan KQZ: 22 parti njoftuan për pjesëmarrje në zgjedhje, 8 për mospjesëmarrje
Menu
Kosova

Tetë raste me fruth, bie numri i të vaksinuarve në Kosovë

· 3 min lexim

Në gjendje të rënduar shëndetësore pas simptomave u hospitalizuan në repartin D.

Tetë pacientë me fruth u trajtuan në Klinikën Infektive përgjatë javëve të fundit.

Të pavaksinuar kundër këtij infeksioni, një nga ta qe në rrezik për jetën, andaj qëndroi në mjekimin intensiv.

Për rastet foli drejtoresha e klinikës, Vera Berisha-Ndrejaj.

“Deri më tani janë të konfirmuara gjithsej 8 raste në klinikë, janë trajtuar që të gjithë natyrisht në fillim kanë mujt mos me ardh drejt këtu sepse fillimisht janë drejtuar në pediatri por tani janë hospitalizuar këtu”, ka thënë Berisha-Ndrejaj.

Tutje drejtoresha bëri të ditur se pacientët kanë qenë në gjendje të rëndë.

“Rastet të cilat i kemi pas të hospitalizuara kanë qenë forma të moderuara të rënda madje një prej tyre ka fituar komplikime shumë të rënda duke kërkuar ndihmë dhe trajtim në intensiv të gjitha rastet kanë qenë të pavaksinuara”, ka shtuar ajo.

Që ka rënë numri i fëmijëve që po vaksinohen kundër morbillës, siç njihet ndryshe fruthi, e tha edhe specialisti i mjekësisë familjare, Rushit Ismajli.

“Për fat të keq kemi pas një rënie të numrit të personave që i kanë vaksinuar fëmijët e tyre edhe ka pas raste që janë raportuar rastet e fruthit aktiv kjo për shkak të keqinformimit që ka ndodhur”, ka thënë Ismajli.

Ismajli tregoi se vazhdimisht po u bëjnë thirrje prindërve t’i imunizojnë të vegjlit kundër kësaj sëmundjeje.

“Unë bëj thirrje që ta marrin këtë vaksinë sepse edhe ajo lidhshmëria që është bërë që gjoja shkaktohet autizimi është vërtetuar që nuk ekziston dhe është mirë që të bazohen në fakte”, ka shtuar ai.

E, nga Instituti Kombëtarë i Shëndetësisë Publike në një përgjigje me shkrim për Dukagjinin treguan numrin e fëmijëve që s’u vaksinuan kundër këtij infeksioni.

“Në vitin 2025, mbulueshmëria me vaksinën MMR (fruth, shytat dhe rubellë) është 82%, që konsiderohet më e ulët se niveli i rekomanduar (95%) për mbrojtje kolektive të popullatës. Doza e parë jepet në moshën 12 muajshe. Doza e dytë jepet sipas kalendarit rregullt të vaksinimit, para fillimit të shkollës (5-6 vjeç)”.

Ndërkohë, qendrat e vaksinimit po telefonojnë vazhdimisht prindërit që t’i sjellin fëmijët për imunizim kundër fruthit./Tv Dukagjini

– YouTube youtu.be

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu