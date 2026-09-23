☀️
Tiranë 19°C · Kthjellët 23 Shtator 2026
S&P 500 7,765 ▼0%
DOW 51,864 ▼0.36%
NASDAQ 27,244 ▲0.45%
NAFTA 90.02 ▼0.55%
ARI 4,355 ▼0.5%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093 EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093
₿ CRYPTO
BTC $85,901 ▼ -0.15% ETH $2,737 ▼ -0.25% XRP $1.5986 ▲ +3.61% SOL $117.3200 ▲ +0.07%
S&P 500 7,765 ▼0 % DOW 51,864 ▼0.36 % NASDAQ 27,244 ▲0.45 % NAFTA 90.02 ▼0.55 % ARI 4,355 ▼0.5 % S&P 500 7,765 ▼0 % DOW 51,864 ▼0.36 % NASDAQ 27,244 ▲0.45 % NAFTA 90.02 ▼0.55 % ARI 4,355 ▼0.5 %
EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093 EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093
23 Sht 2026
Breaking
Parashikimi i Superkompjuterit për Serie A: Interi favorit, Juventus në Champions, Milan dhe Napoli… Autoboti përplaset me urën në Elbasan, raportohet edhe për rrjedhje gazi, evakuohen banorët! Shkaqet ende të panjohura NJU JORK – Trump konfirmon bisedimet me Iranin: Hap i ri drejt një marrëveshjeje Familja Weis kundërpadi në betejën për pikturën e Soulages-it: “E blemë ligjërisht në 1984” Kokoreç — delikatesa ballkanike e pjekur në skarë me erëza
Menu
Film

«The Beast»: Samuel L. Jackson bëhet President i SHBA-së në trailer-in e ri të filmit aksion të Renny Harlin — në kinema më 9 tetor

Trailer-i zyrtar i filmit aksion «The Beast» u publikua këtë javë, me Samuel L. Jackson në rolin e Presidentit të SHBA-së, i cili përdor limuzinën presidenciale si armë kundër një milicie të armatosur rëndë. Në kinematë amerikane del më 9 tetor.

· 2 min lexim
Samuel L. Jackson — portret. Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Samuel L. Jackson merr sërish karrigen presidenciale — dhe kësaj radhe nuk bën shaka. Aktori legjendar luan Presidentin e Shteteve të Bashkuara në filmin e ri aksion «The Beast», trailer-i i ri zyrtar i të cilit u publikua këtë javë. Në krah të tij luajnë Joel Kinnaman, në rolin e agjentit të Shërbimit Sekret Taft, dhe Guy Burnet.

Regjia i takon Renny Harlin, autor i titujve aksion si «Die Hard 2», «Cliffhanger», «The Long Kiss Goodnight» dhe «Deep Blue Sea», sipas skenarit të Umair Aleem. Historia nis kur një milici e armatosur rëndë vë në jetë një sulm të koordinuar kundër qeverisë amerikane. Ekipi i sigurisë së presidentit vritet në përplasje, ndërsa vetë presidenti detyrohet të strehohet brenda limuzinës presidenciale «The Beast» — duke e kthyer atë në një armë ushtarake kundër sulmuesve. Bashkë me agjentin e plagosur Taft, ai duhet të gjejë kolegun e humbur të agjentit, të shpëtojë Zonjën e Parë dhe të ndalë sulmin para se të jetë vonë.

Bashkëpunimi mes Harlin dhe Jackson nuk është i ri: regjisori e ka drejtuar aktorin më parë në «The Long Kiss Goodnight» (1996), «Deep Blue Sea» (1999) dhe «Cleaner» (2007). Jackson, ndërkaq, e ka luajtur presidentin edhe më parë — në «Big Game» (2015).

Trailer-i nuk kursen dozën e njohur të aksionit dhe humorit: Jackson shfaqet duke bërtetur edhe «catchphrase»-in e tij të famshëm me sharje, në një ton të lehtë dhe plot energji që kritikat e para e krahasojnë me klasikë si «Die Hard» dhe «Olympus Has Fallen».

«The Beast» del në kinematë e Shteteve të Bashkuara më 9 tetor 2026, me distribuim nga Aura Entertainment.

Burimi: ComingSoon

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu