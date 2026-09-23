«The Beast»: Samuel L. Jackson bëhet President i SHBA-së në trailer-in e ri të filmit aksion të Renny Harlin — në kinema më 9 tetor
Trailer-i zyrtar i filmit aksion «The Beast» u publikua këtë javë, me Samuel L. Jackson në rolin e Presidentit të SHBA-së, i cili përdor limuzinën presidenciale si armë kundër një milicie të armatosur rëndë. Në kinematë amerikane del më 9 tetor.
Samuel L. Jackson merr sërish karrigen presidenciale — dhe kësaj radhe nuk bën shaka. Aktori legjendar luan Presidentin e Shteteve të Bashkuara në filmin e ri aksion «The Beast», trailer-i i ri zyrtar i të cilit u publikua këtë javë. Në krah të tij luajnë Joel Kinnaman, në rolin e agjentit të Shërbimit Sekret Taft, dhe Guy Burnet.
Regjia i takon Renny Harlin, autor i titujve aksion si «Die Hard 2», «Cliffhanger», «The Long Kiss Goodnight» dhe «Deep Blue Sea», sipas skenarit të Umair Aleem. Historia nis kur një milici e armatosur rëndë vë në jetë një sulm të koordinuar kundër qeverisë amerikane. Ekipi i sigurisë së presidentit vritet në përplasje, ndërsa vetë presidenti detyrohet të strehohet brenda limuzinës presidenciale «The Beast» — duke e kthyer atë në një armë ushtarake kundër sulmuesve. Bashkë me agjentin e plagosur Taft, ai duhet të gjejë kolegun e humbur të agjentit, të shpëtojë Zonjën e Parë dhe të ndalë sulmin para se të jetë vonë.
Bashkëpunimi mes Harlin dhe Jackson nuk është i ri: regjisori e ka drejtuar aktorin më parë në «The Long Kiss Goodnight» (1996), «Deep Blue Sea» (1999) dhe «Cleaner» (2007). Jackson, ndërkaq, e ka luajtur presidentin edhe më parë — në «Big Game» (2015).
Trailer-i nuk kursen dozën e njohur të aksionit dhe humorit: Jackson shfaqet duke bërtetur edhe «catchphrase»-in e tij të famshëm me sharje, në një ton të lehtë dhe plot energji që kritikat e para e krahasojnë me klasikë si «Die Hard» dhe «Olympus Has Fallen».
«The Beast» del në kinematë e Shteteve të Bashkuara më 9 tetor 2026, me distribuim nga Aura Entertainment.
Burimi: ComingSoon
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