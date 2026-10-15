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Teater

«The Guilty» me Russell Tovey transferohet në West End: thriller-i solo vjen në Harold Pinter Theatre pas suksesit në Donmar

Shfaqjet do të jepen nga 16 janari deri më 3 prill 2027 në Londër, me natën zyrtare të hapjes më 27 janar — biletat dalin në shitje më 16 tetor

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Pas një sezoni veror me bileta të shitura plotësisht në Donmar Warehouse, drama «The Guilty» e Chloë Moss do të transferohet në West End të Londrës, siç njofton Playbill. Produksioni do të ngjitet në Harold Pinter Theatre, ku shfaqjet janë planifikuar nga 16 janari deri më 3 prill 2027, ndërsa nata zyrtare e hapjes do të jetë më 27 janar.

Në qendër të shfaqjes qëndron aktori Russell Tovey, i vetëm në skenë në këtë thriller të ndërtuar rreth një telefonate emergjence në numrin 999. Personazhi i tij, një oficer policie i trazuar, përpiqet të shpëtojë një grua në rrezik, ndërsa tensioni rritet vetëm përmes zërit dhe pranisë së tij në skenë. Sipas Playbill, vepra është përshtatur nga filmi danez i vitit 2018 «Den Skyldige» i Gustav Möller dhe Emil Nygaard Albertsen, i njohur ndërkombëtarisht edhe nga versioni amerikan i vitit 2021 me Jake Gyllenhaal.

Regjinë do ta mbajë sërish Felix Barrett, i cili e vuri në skenë produksionin edhe në Donmar. Tovey ka thënë se përvoja në atë teatër ishte e veçantë, me një lidhje të fortë mes interpretit dhe publikut në çdo shfaqje, dhe se mezi pret ta çojë shfaqjen në skenën e Pinter-it.

Ekipi krijues përfshin skenografinë e Alex Eales, ndriçimin e Anna Watson, zërin e Gareth Fry, videon e Luka Halls dhe kastingun e Lotte Hines, me Elin Schofield si regjisore e asociuar dhe Jessy Roberts si asistente regjisore. Producentë të transferimit në West End janë Sensara, Mark Rubinstein dhe vetë Donmar Warehouse, së bashku me Tilted dhe Rupert Gavin/Mallory Factor.

Biletat për sezonin londinez dalin në shitje më 16 tetor në orën 10:00 sipas orës britanike në faqen zyrtare të produksionit. Transferimi e kthen «The Guilty»-në në një nga titujt më të pritur të fillimit të vitit 2027 në West End, duke e çuar një sukses intim të Donmar-it në një skenë më të madhe tregtare.

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