«The Hairy Ape» i Eugene O’Neill-it hap sonte perden Off-Broadway: Jon Beavers si Yank në Irish Repertory Theatre
Nju Jork — Klasiku ekspresionist i Eugene O’Neill-it, «The Hairy Ape», feston sonte mbrëmjen e tij zyrtare të hapjes në Irish Repertory Theatre, në skenën Francis J. Greenburger Mainstage. Siç njofton BroadwayWorld, regjia është e Ciarán O’Reilly-t, drejtorit artistik prodhues të kompanisë, i cili e rikthen shfaqjen në skenë në 20-vjetorin e produksionit të tij të njohur të vitit 2006 — e njëjta dorë regjisori, por me një kast krejtësisht të ri.
Rolin kryesor të Yank-ut, zjarrdërguesit brutal të anijes në kërkim të një vendi në botë, e merr Jon Beavers (i njohur nga seriali «Paradise» i Hulu-t), që bën kështu debutimin e tij në teatër në Nju Jork. Sipas TheaterMania, në kast janë edhe Elizabeth Teeter si Mildred-i, vajza e llastuar e pronarit të anijes, John Keating si Paddy — në shfaqjen e tij të 29-të me Irish Rep-in — si dhe Joanna Glushak, Ariyan Kassam, Adam Petherbridge, Jonathan Crimeni, Hassiem Muhammad, Harrison Tipping dhe Audrey Cardwell.
E shkruar në 1922-shin, «The Hairy Ape» (me nëntitull «A Comedy of Ancient and Modern Life») konsiderohet pikë kthese e teatrit amerikan: udhëtimi i Yank-ut nga dhoma e zjarrtë e anijes drejt Fifth Avenue-s së Manhattan-it, përmes burgut dhe tubimeve të sindikatës IWW, rrëfen kërkimin e dëshpëruar të përkatësisë në një botë të kontrolluar nga të pasurit dhe të fuqishmit. Siç shkruan Village Star Revue, regjisori O’Reilly e sheh shfaqjen tejet aktuale — ideja për ta ringritur lindi pasi lexoi për punëtorët e çelikut në Midwest që ndiheshin «të lënë jashtë dhe të shtyrë mënjanë».
Shfaqja, me kohëzgjatje 90 minuta pa ndërprerje, u dha në preview që nga 25 shtatori dhe qëndron në skenë deri më 15 nëntor. Skenografia është e Charlie Corcoran-it, kostumet e Orla Long-ut, dritat e Michael Gottlieb-it, tingulli i Florian Staab-it dhe muzika origjinale e Ryan Rumery-t. Sezoni i vjeshtës i Irish Rep-it vijon më pas me «The Good Thief» të Conor McPherson-it, me Christopher Fitzgerald-in, që hapet më 12 nëntor sipas Playbill-it.
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