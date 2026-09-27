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Ekspozita

The Met hap ekspozitën «There Are No Words: Si Lewen’s Parade»: 63 vizatime për luftën dhe kujtesën, nga 1 tetori

Muzeu Metropolitan i Artit në Nju Jork hap më 1 tetor 2026 ekspozitën e parë publike të 63 vizatimeve të Si Lewen, një meditim vizual mbi luftën dhe kujtesën që do të qëndrojë deri më 5 janar 2027.

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Vizatim nga seria «The Parade» e Si Lewen-it
Vizatim nga seria «The Parade» e Si Lewen-it, e realizuar me thëngjill, laps dhe bojë pas Luftës së Dytë Botërore. Foto: Courtesy the Estate of Si Lewen, via silewen.com
Vizatim nga seria «The Parade» e Si Lewen-it
Vizatim nga seria «The Parade» e Si Lewen-it, e realizuar me thëngjill, laps dhe bojë pas Luftës së Dytë Botërore. Foto: Courtesy the Estate of Si Lewen, via silewen.com

NJU JORK – Muzeu Metropolitan i Artit (The Met) do të hapë më 1 tetor 2026 ekspozitën «There Are No Words: Si Lewen’s Parade», siç njofton The Met në njoftimin e tij zyrtar. Ekspozita sjell 63 vizatime të artistit me origjinë polake Si Lewen (1918–2016), që do të qëndrojnë në Galerinë 690 të The Met Fifth Avenue deri më 5 janar 2027.

Ky është ekspozimi i parë publik i serisë që kur muzeu e bleu në vitin 2024. Vizatimet, të krijuara me thëngjill, laps dhe bojë në vitet pas Luftës së Dytë Botërore, përshkruajnë vizualisht një udhëtim nga pompoziteti ushtarak drejt konfliktit, shkatërrimit dhe vajzimit — një meditim i fuqishëm mbi luftën, kujtesën dhe gjendjen njerëzore.

Jeta e Lewen-it është vetë lënda e veprës. I lindur në Poloni nga prindër hebrenj dhe i rritur në Gjermani, ai iku nga persekutimi nazist në vitin 1933 dhe emigroi në Shtetet e Bashkuara. Gjatë luftës shërbeu në ushtrinë amerikane si një nga të ashtuquajturit «Ritchie Boys», pa aksion në Normandi dhe ishte i pranishëm në kampin e përqendrimit të Buchenwald-it pak pas çlirimit të tij në vitin 1945 — përvoja që formësuan veprën «The Parade», të krijuar rreth vitit 1950.

Titulli i ekspozitës vjen nga përshkrimi i vetë artistit, i cili thoshte: «there are no words… just the picture itself is the narrative» («nuk ka fjalë — vetë pamja është narrativa»). Kuratorja e ekspozitës është Maria Castro, ndërsa drejtori i The Met, Max Hollein, e ka quajtur «The Parade» «një arritje të jashtëzakonshme të artit të shekullit XX, njëkohësisht thellësisht personale dhe thellësisht e mbushur me ngarkesë».

Ekspozita përfshihet në programin e artit modern dhe bashkëkohor të muzeut, teksa The Met përgatitet për hapjen e krahut të ri Tang në vitin 2030.

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