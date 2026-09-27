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Sporti

Italia, Mançini: Edhe para suksesit në Evropian nuk kishte besim

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“Duhet të qëndrojmë të qetë, pa u ndikuar nga tensioni që shoh përreth”. Roberto Mancini përpiqet të qetësojë atmosferën te të kaltërit në prag të ndeshjes Turqi-Itali. “Futbolli përbëhet nga episode”, tha trajneri për Sky Sport. “Të premten, loja mund të kishte ndryshuar në pjesën e dytë, por Belgjika fitoi me meritë. Duhet t’u japim kohë lojtarëve të rinj. Më pëlqeu Romano, ai luajti një ndeshje të mirë, pavarësisht gabimeve që mund të bëjë kushdo”.

“Tani me Turqinë kemi mundësinë të ndryshojmë diçka, dhe disa lojtarë, sepse në këtë nivel nuk mund të luash katër ndeshje kaq shpejt. Montella ka një ekip shumë të fortë, plot talente, do të jetë e vështirë”. Mancini gjithashtu shmangu presionin mbi të tijtë: “Presion pas humbjes kundër Belgjikës? Asnjë, është një ndeshje futbolli. Nesër do të përpiqemi të luajmë mirë dhe të fitojmë”, shtoi ai, duke folur për RaiSport.

“Nuk kishte besim edhe kur fituam Kampionatin Evropian, nuk u konsideruam midis gjashtë ose shtatë më të mirëve. Thjesht duhet të punojmë dhe t’u japim lojtarëve të rinj pak kohë”.

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