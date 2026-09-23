«The Wizard of the Kremlin» vjen në Indi: ZEE5 nis transmetimin më 25 shtator të filmit me Jude Law si Putin-in
Filmi politik i Olivier Assayas me Jude Law në rolin e Vladimir Putinit dhe Paul Dano si strategu Vadim Baranov, pas premierës në Festivalin e Venecias, merr datën e publikimit digjital në Indi
Drama politike «The Wizard of the Kremlin» (Le mage du Kremlin) e regjisorit francez Olivier Assayas do të mbërrijë tek publiku indian pa kaluar nga sallat e kinemasë: platforma e streaming-ut ZEE5 njoftoi të martën, më 22 shtator, se filmi do të debutojë ekskluzivisht në streaming në Indi më 25 shtator. Njoftimi erdhi i shoqëruar me moton: “When power is the game, influence becomes the ultimate weapon.”
Në rolet kryesore janë Jude Law, që interpreton Vladimir Putinin, dhe Paul Dano, që luan strategun Vadim Baranov — një figurë e frymëzuar nga strategu i vërtetë i Kremlinit, Vladislav Surkov. Në kast janë gjithashtu Alicia Vikander, Zach Galifianakis dhe Tom Sturridge. Filmi është adaptim i romanit bestseller të Giuliano da Empoli (2022), me skenar të vetë Assayas dhe të Emmanuel Carrère.
Historia zhvillohet në kaosin post-sovjetik të viteve ’90: një kineast i ri, i tërhequr në politikë, shndërrohet në manipuluesin mjeshtër të Kremlinit dhe e ndihmon oficerin e ri të KGB-së, Vladimir Putin, të ngjitet në majat e pushtetit rus.
Filmi pati premierën botërore më 31 gusht 2025 në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Venecia dhe gjatë 2026-ës ka dalë në kinema në shumë vende, duke marrë kritika të përziera: kritika ka lëvduar interpretimet e aktorëve, por ka kritikuar narrativën, karakterizimin dhe ritmin.
Burimi: Cinema Express
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