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23 Sht 2026
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Maqedonia e Veriut

Janevska: Nxënësit e klasave të parë janë rreth 1.500 më pak se vitin e kaluar, jo 4.900 siç u njoftua më parë

Ministrja e Arsimit pranon se shifra e shpallur më parë ishte e pasaktë: disa shkolla nuk i kishin futur në kohë të dhënat e regjistrimeve në ditarin elektronik

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Ministrja e Arsimit dhe Shkencës së Maqedonisë së Veriut, Vesna Janevska, e ftuar sonte në emisionin “Noќno studio” të 4TV, deklaroi se numri i nxënësve të regjistruar në klasën e parë këtë vit është rreth 1.500 më i vogël se vitin e kaluar — jo rreth 4.900, siç ishte njoftuar më parë.

Janevska pranoi se shifra e publikuar fillimisht nuk ishte e saktë. Ajo shpjegoi se diferenca e madhe mes dy shifrave vjen nga fakti se një pjesë e nxënësve të regjistruar nuk ishin futur në kohë në ditarin elektronik, ndonëse shkollat kanë detyrimin ta përditësojnë rregullisht bazën e të dhënave.

Pra, njoftimi i mëparshëm se mungojnë rreth 4.900 nxënës të klasës së parë në krahasim me vitin e kaluar nuk qëndron: të dhënat e përditësuara tregojnë një rënie prej rreth 1.500 nxënësish.

Kujtojmë se shifra prej 4.900 ishte publikuar në fillim të gushtit, përpara fillimit të vitit të ri shkollor, dhe kishte shkaktuar alarm e debat publik mbi rënien demografike. Të dhënat e reja paraqesin një tablo ndjeshëm më ndryshe nga ajo e një muaj e gjysmë më parë.

Burimi: 360 степени

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