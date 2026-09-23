Bowen Yang solli “shpërthim” në arkat e «Oh, Mary!»: 1.52 milionë dollarë në javën e parë në Broadway
Ish-ylli i «Saturday Night Live» rriti të ardhurat me mbi 35% që në tetë shfaqjet e para si Mary Todd Lincoln; edhe java e fundit e «Titanique»-ut theu rekord
Broadway ka një yll të ri në zyrën e biletave: Bowen Yang. Javën e parë të angazhimit të tij si protagonist në komedinë e suksesshme «Oh, Mary!» në Teatrin Lyceum, arkëtimet u rritën me më shumë se 35% krahasuar me javën e mëparshme, duke arritur në 1.52 milionë dollarë, raporton Playbill.
Salla ishte thuajse plot: shfaqjet luajtën për shtëpi brenda një pike përqindjeje nga shitja totale. Spektatorët paguan mesatarisht 212.80 dollarë për biletë për të parë tetë shfaqjet e para të Yang-ut — shumë mbi mesataren e Broadway-t prej 114.69 dollarësh.
Me këtë hov, «Oh, Mary!» u rikthye në Top 5 të Broadway-t për herë të parë pas një kohe. Komedia e Cole Escola-s për Mary Todd Lincoln — e quajtur «një nga komeditë më të mira të viteve të fundit» nga The New York Times — vazhdon të jetë një nga shfaqjet më të suksesshme të sezonit.
Yang, ish-anëtar i kastit të «Saturday Night Live» dhe bashkë-prezantues i podcast-it «Las Culturistas», debutoi në Broadway më 15 shtator, duke pasuar Meg Stalter. «Do ta kaloj pjesën tjetër të jetës duke u falënderuar për debutimin më të mirë në Broadway që një djalë gay cis me aftësi të kufizuara këndimi mund të kërkonte», tha ai me humor në deklaratën e tij.
Por Yang nuk ishte i vetmi që shkëlqeu javën e kaluar: «Titanique» luajti javën e fundit në St. James Theatre dhe solli 1.35 milionë dollarë — rekordin më të lartë të gjithë periudhës së shfaqjes në Broadway, mbi 300 mijë dollarë mbi nivelin e mëparshëm. Ndër të tjerët: «Hamilton» me 2.62 milionë, «The Lion King» me 1.76 milionë dhe «MJ The Musical» me 1.62 milionë dollarë.
Java e shkuar ishte edhe java e fundit e programit «Broadway Week», me bileta dy-për-një që stimulojnë turizmin — dhe megjithë çmimet e zbritura, çmimi mesatar i biletës në Broadway u rrit në 114 dollarë.
Burimi: Playbill — https://playbill.com/article/bowen-yang-brings-major-box-office-to-oh-mary-and-more-from-last-weeks-broadway-grosses
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