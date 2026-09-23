☀️
Tiranë 13°C · Kthjellët 23 Shtator 2026
S&P 500 7,765 ▼0%
DOW 51,864 ▼0.36%
NASDAQ 27,244 ▲0.45%
NAFTA 89.81 ▼0.78%
ARI 4,401 ▲0.56%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081
₿ CRYPTO
BTC $86,072 ▼ -0.65% ETH $2,741 ▼ -1.33% XRP $1.5619 ▼ -0.62% SOL $117.8300 ▼ -1.42%
S&P 500 7,765 ▼0 % DOW 51,864 ▼0.36 % NASDAQ 27,244 ▲0.45 % NAFTA 89.81 ▼0.78 % ARI 4,401 ▲0.56 % S&P 500 7,765 ▼0 % DOW 51,864 ▼0.36 % NASDAQ 27,244 ▲0.45 % NAFTA 89.81 ▼0.78 % ARI 4,401 ▲0.56 %
EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081
23 Sht 2026
Breaking
Pse Bryce Young nisi kaq mirë? Vetëbesimi, receptorët e njohur dhe pasimet e thella Art Institute of Chicago i kthen trashëgimtarëve të koleksionistit hebre «Woman With a Fan» të Metzinger-it (1913) Janevska: Nxënësit e klasave të parë janë rreth 1.500 më pak se vitin e kaluar, jo 4.900 siç u njoftua më parë Bowen Yang solli “shpërthim” në arkat e «Oh, Mary!»: 1.52 milionë dollarë në javën e parë në Broadway Stradner: Regjimi i Vuçiqit drejt zgjedhjeve, ndërsa Qeveria serbe merr pjesë në panel në Rusi
Menu
Teater

Bowen Yang solli “shpërthim” në arkat e «Oh, Mary!»: 1.52 milionë dollarë në javën e parë në Broadway

Ish-ylli i «Saturday Night Live» rriti të ardhurat me mbi 35% që në tetë shfaqjet e para si Mary Todd Lincoln; edhe java e fundit e «Titanique»-ut theu rekord

· 2 min lexim

Broadway ka një yll të ri në zyrën e biletave: Bowen Yang. Javën e parë të angazhimit të tij si protagonist në komedinë e suksesshme «Oh, Mary!» në Teatrin Lyceum, arkëtimet u rritën me më shumë se 35% krahasuar me javën e mëparshme, duke arritur në 1.52 milionë dollarë, raporton Playbill.

Salla ishte thuajse plot: shfaqjet luajtën për shtëpi brenda një pike përqindjeje nga shitja totale. Spektatorët paguan mesatarisht 212.80 dollarë për biletë për të parë tetë shfaqjet e para të Yang-ut — shumë mbi mesataren e Broadway-t prej 114.69 dollarësh.

Me këtë hov, «Oh, Mary!» u rikthye në Top 5 të Broadway-t për herë të parë pas një kohe. Komedia e Cole Escola-s për Mary Todd Lincoln — e quajtur «një nga komeditë më të mira të viteve të fundit» nga The New York Times — vazhdon të jetë një nga shfaqjet më të suksesshme të sezonit.

Yang, ish-anëtar i kastit të «Saturday Night Live» dhe bashkë-prezantues i podcast-it «Las Culturistas», debutoi në Broadway më 15 shtator, duke pasuar Meg Stalter. «Do ta kaloj pjesën tjetër të jetës duke u falënderuar për debutimin më të mirë në Broadway që një djalë gay cis me aftësi të kufizuara këndimi mund të kërkonte», tha ai me humor në deklaratën e tij.

Por Yang nuk ishte i vetmi që shkëlqeu javën e kaluar: «Titanique» luajti javën e fundit në St. James Theatre dhe solli 1.35 milionë dollarë — rekordin më të lartë të gjithë periudhës së shfaqjes në Broadway, mbi 300 mijë dollarë mbi nivelin e mëparshëm. Ndër të tjerët: «Hamilton» me 2.62 milionë, «The Lion King» me 1.76 milionë dhe «MJ The Musical» me 1.62 milionë dollarë.

Java e shkuar ishte edhe java e fundit e programit «Broadway Week», me bileta dy-për-një që stimulojnë turizmin — dhe megjithë çmimet e zbritura, çmimi mesatar i biletës në Broadway u rrit në 114 dollarë.

Burimi: Playbill — https://playbill.com/article/bowen-yang-brings-major-box-office-to-oh-mary-and-more-from-last-weeks-broadway-grosses

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu