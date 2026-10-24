TORINO – Tensione midis protestuesve dhe forcave të rendit
TORINO, 24 tetor /ATSH-ANSA/ – Momente tensioni shpërthyen në Torino kur policia i pengoi protestuesit e mbledhur në ”Piazza Castello” të vazhdonin drejt ”Via Po”.
Oficerët i shtynë protestuesit prapa me një sulm të shkurtër, duke përdorur mburoja dhe shkopinj gome.
Policia i kishte nxitur pjesëmarrësit të vazhdonin drejt pjesës veriore të qytetit, përmes Kopshteve Mbretërore.
Në banderolën hapëse të marshimit shkruhej “Ne nuk do të paguajmë për luftën, Torino është kundër riarmatimit, mungesës së qendrave të të dhënave dhe çmimeve të larta të karburantit”.
Ndër sloganet e brohoritura ishte “Të gjithë e urrejnë policinë”.
Komisari i policisë së Torinos, Massimo Gambino, ishte gjithashtu i pranishëm në ”Piazza Castello”./ a.jor.
Tema: kryesore
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.