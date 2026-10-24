Huthi-t marrin përgjegjësinë për sulmin në Aden, pretendojnë goditjen e kampit Al-Nasser dhe të një baze detare
Grupi Huthi njoftoi të shtunën se goditi kampin Al-Nasser dhe një bazë ushtarake detare në Aden, në jug të Jemenit, pasi tri shpërthime u dëgjuan në qytet — dy pranë aeroportit ndërkombëtar dhe një pranë selisë së Rojës Bregdetare.
Grupi Huthi njoftoi të shtunën se goditi kampin Al-Nasser dhe një bazë ushtarake detare në qytetin e Adenit, në jug të Jemenit, pas shpërthimeve që u dëgjuan rreth aeroportit ndërkombëtar dhe pranë selisë së Rojës Bregdetare, siç njofton Sky News Arabia.
Zëdhënësi ushtarak i grupit, Yahya Saree, tha se sulmi goditi grumbullime ushtarake që oficerë sauditë po i përgatisin për të nisur operacione kundër forcave të Huthi-ve, sipas versionit të tij. Saree nuk dha detaje për llojin e armëve të përdorura apo për rezultatet e sulmit, ndërsa mediat lokale jemenase, siç njofton Crater Sky, raportojnë se deklarata përmendi me emër gjeneralin e brigadës saudit Badr Salah al-Harbi si mbikëqyrës të grumbullimeve në të dy vendet.
Para njoftimit të Huthi-ve, burime lokale kishin raportuar tri shpërthime në Aden: dy rreth Aeroportit Ndërkombëtar të Adenit në zonën Khormaksar dhe shpërthimi i tretë në zonën Al-Tawahi, pranë selisë së Rojës Bregdetare. Nuk pati informacion të menjëhershëm për viktima apo dëme materiale.
Sulmi vjen pas një serie goditjesh që Adeni ka pësuar gjatë tetorit, ndaj aeroportit të tij ndërkombëtar dhe kompleksit të pallatit Maashiq, selisë së qeverisë jemenase. Më 15 tetor qeveria njoftoi se pallati u godit me raketa dhe dronë, ndërsa ministri i Shëndetësisë tha se u vranë pesë persona dhe u plagosën 16 të tjerë mes rojeve dhe stafit; më 16 tetor, sipas Ministrisë së Transportit, aeroporti u sulmua me dy raketa balistike teksa një avion i Yemenia Airways përgatitej të nisej për në Kajro.
Adeni është selia e qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të Jemenit dhe sulmet e përsëritura të Huthi-ve, grupit të mbështetur nga Irani, po e mbajnë qytetin portual në qendër të përshkallëzimit rajonal që shoqëron luftën mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit.
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