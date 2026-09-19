Toronto Tempo kundër Indiana Fever: Lëndimet, rekordet dhe statistikat para ndeshjes
Ndeshja mes Toronto Tempo dhe Indiana Fever u luajt në Coca-Cola Coliseum në Toronto. Para fillimit të përballjes, në listën e lëndimeve u përmendën emra si Caitlin Clark (çështje me shpinën), Damiris Dantas (gju i majtë), M. Conde (sëmundje), M. Mabrey (adduktor — jashtë), A. Morrow (gju) dhe B. Sykes (këmbë). Ekipet shfaqën edhe ndryshime në përbërje dhe statusin e lojtarëve përpara ndeshjes.
Sipas Bleacher Report, rekordi sezonal para ndeshjes ishte 26-14 për Indiana dhe 11-29 për Toronto. Po ashtu, të dhënat e përmbledhura përfshinin edhe liderët e sezonit në kategori kryesore: K. Mitchell 25.1 pika mesatare, M. Mabrey 16.8 pika mesatare, A. Boston 7.3 rebound mesatare, A. Morrow 5.5 rebound mesatare, C. Clark 7.4 asistime mesatare, J. Allemand 4.4 asistime mesatare, dhe për statistika mbrojtëse L. Juškaitė, A. Boston dhe I. Harrison ishin ndër më të shënuarat në pikat për bllokime dhe vjedhje.
Para ndeshjes, trajnerët dhe stafi publikuan edhe njoftime në rrjetet sociale: Indiana njoftoi se Caitlin Clark ishte e disponueshme për ndeshjen (probleme me shpinën u konsideruan të rikuperueshme), ndërsa më parë ishte raportuar si probable; për Damiris Dantas u dha informacion lidhur me gjurin e majtë. Postime të tjera të skuadrës përfshinin këshilla taktike dhe thirrje për mbështetje nga tifozët, por pa detaje të reja mbi ndryshimet e skemës.
Për informacione të mëtejshme dhe raportimin e plotë të statistikave të ndeshjes, shënimet e shkëputura dhe përditësimet e fundit u bazuan në materialet e publikuara nga Bleacher Report.
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