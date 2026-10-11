⛈️
Tiranë 19°C · Stuhi 11 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 91.85 ▲0.39%
ARI 4,216 ▲1.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964
₿ CRYPTO
BTC $83,255 ▲ +0.44% ETH $2,510 ▲ +0.53% XRP $1.3963 ▼ -0.47% SOL $109.8700 ▲ +0.17%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.85 ▲0.39 % ARI 4,216 ▲1.43 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.85 ▲0.39 % ARI 4,216 ▲1.43 %
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964
11 Tet 2026
Breaking
VATIKAN – Papa Leone XIV: Kam një nodul në mushkëri që do ta operoj Riemërimi i Bajramit si kryenegociator, çfarë pritet nga dialogu Kosovë–Serbi? Komandanti i lartë iranian Sayyari: ushtria do të vazhdojë të godasë anijet “nëse është e nevojshme” Begaj në Dibër: “Oda Dibrane” bashkon shqiptarët përtej kufijve Dadiç tha se flamuri serb do valvitet në Prizren, reagon ish-ministri gjerman: Kjo do të thotë luftë, BE të ndërpresë fondet
Menu
Kosova

Toshkovski për 11 Tetorin: Lirinë e trashëguam, detyrën për ta mbrojtur e kemi ne

· 2 min lexim

Le të na kujtojë 11 Tetori se dashuria për atdheun dëshmohet me vepra, përgjegjësi dhe kujdes për brezat e ardhshëm, tha ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski, i cili ishte pjesë e delegacionit qeveritar që sot në mëngjes bëri homazhe për luftëtarët e lirisë në Varrezat Partizane në Butel.

Ministri në Fejsbuk uroi 11 Tetorin – Ditën e Kryengritjes Popullore, duke shkruar se kjo ditë është simbol i guximit, sfidës dhe vendosmërisë së popullit maqedonas për të qëndruar në anën e duhur të historisë.

“Sot, si pjesë e delegacionit qeveritar, në varrezat partizane në Butel, u bëjmë homazh heronjve që e filluan luftën për një Maqedoni të lirë në vitin 1941. 11 Tetori është simbol i guximit, sfidës dhe vendosmërisë së popullit maqedonas për të qëndruar në anën e duhur të historisë, në luftën kundër fashizmit, për liri, drejtësi dhe dinjitet njerëzor”, shënoi Toshkovski në profilin e tij në Fejsbuk.Brezat para nesh luftuan për lirinë që përjetojmë sot, thotë ai, dhe “detyra jonë është ta mbrojmë atë, të forcojmë shtetin dhe të ndërtojmë një Maqedoni në të cilën çdo qytetar do të ndihet i sigurt, i lirë dhe dinjitoz”.

“Si ministër i Punëve të Brendshme, besoj se ne tregojmë respektin më të madh për sakrificën e tyre përmes përkushtimit tonë të përditshëm ndaj sigurisë, sundimit të ligjit dhe mbrojtjes së paqes që na lanë si trashëgimi. 11 Tetori le të na kujtojë se dashuria për atdheun dëshmohet me vepra, përgjegjësi dhe kujdes për brezat e ardhshëm. Lavdia e luftëtarëve për një Maqedoni të lirë qoftë e përjetshme”!, shkroi ministri i Punëve të Brendshme.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu