Trafiku detar në Bab al-Mandeb po rimëkëmbet: 26 anije kaluan të enjten, mbi mesataren 10-ditore
Trafiku i anijeve tregtare përmes Ngushticës Bab al-Mandeb po rimëkëmbet gradualisht, tregojnë të dhënat e kompanisë së ndjekjes së transportit detar Kpler. Të mërkurën, 27 anije mallrash kaluan ngushticën, krahasuar me 24 një ditë më parë, ndërsa të enjten numri arriti në 26 — mbi mesataren 10-ditore prej 21 anijesh, sipas përditësimit të së premtes në liveblog-un e Al Jazeera-s për luftën.
Rritja vjen pas javëve të shqetësimit të thellë për lundrimin në këtë pikë kyçe të tregtisë globale, pas përshkallëzimit të konfliktit mes Huthi-t dhe koalicionit saudit. Pavarësisht tensioneve, autoritetet e Xhibutit kanë deklaruar vazhdimisht se lundrimi në ngushticë vazhdon pa ndërprerje, dhe të dhënat e reja duket se e konfirmojnë këtë vlerësim.
Bab al-Mandeb është një nga pikat më strategjike të rrugëve detare botërore, duke lidhur Detin e Kuq me Gjirin e Adenit dhe Oqeanin Indian. Rimëkëmbja e trafikut shihet si shenjë e stabilizimit relativ, edhe pse Huthi-t vijojnë të kontrollojnë zona të gjera të bregdetit jemenas të Detit të Kuq.
Në kontrast me Bab al-Mandebin, trafiku përmes Ngushticës së Hormuzit mbetet në nivele kritike — të enjten kaluan më pak se dhjetë anije, sipas të dhënave të publikuara të njëjtën ditë. Ndërkohë, misionet detare ndërkombëtare kanë rritur praninë e tyre në rajon për mbrojtjen e lundrimit tregtar, mes tyre edhe anije luftarake italiane dhe misioni ASPIDES i Bashkimit Evropian.
Tregjet po e ndjekin nga afër situatën: rimëkëmbja e trafikut në Bab al-Mandeb është një zhvillim inkurajues për zinxhirët globalë të furnizimit, por analistët paralajmërojnë se çdo përshkallëzim i ri i konfliktit mund ta kthejë përsëri ngushticën në rrezik.
Burimi: Al Jazeera
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