Tragjedi në Itali, makina përplas për vdekje punëtorin shqiptar në kantierin e ndërtimit në autostradë
Një punëtor shqiptar ka humbur jetën mëngjesin e së martë në Itali, pasi u përplas nga një automjet në një kantier ndërtimi në autostradën A18 Messina-Catania.
Aksidenti i rëndë ndodhi pak pas orës 09:00, në kryqëzimin e Giardini Naxos. Sipas informacioneve paraprake të mediave italiane, një automjet i drejtuar nga një grua ka hyrë në pjesën e rrugës së zënë nga kantieri, duke goditur punëtorin shqiptar.
Rrethanat e aksidentit mbeten ende të paqarta. Hetuesit po përpiqen të zbardhin nëse drejtuesja e automjetit ka kryer manovrën si pasojë e një veprimi të papritur të një tjetër drejtuesi mjeti, në përpjekje për të shmangur një rrezik.
Pas përplasjes, gruaja ka dalë menjëherë nga automjeti për t’i ardhur në ndihmë punëtorit, por më pas është ndjerë keq dhe ka marrë ndihmën e personelit mjekësor të urgjencës 118.
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