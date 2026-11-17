Brazili reagon me 7 gola në miqësoren me Singaporin, Vinicius protagonist me tripletë
Reagimi i Brazilit të Carlo Ancelotti-t, edhe pse ndaj një kundërshtari shumë modest, ka qenë ai që pritej. Pas gjithë atyre polemikave që shpërthyen pas humbjes 3-2 kundër Japonisë pak ditë më parë, duke vënë në diskutim edhe trajnerin italian, Seleçao mundi 7-0 Singaporin.
Duhet theksuar se ndaj një kombëtareje që mban vendin e 148-të në renditjen e FIFA-s, si Singapori, kjo fitore e thellë është diçka krejtësisht normale, madje mund të priteshin edhe më shumë gola.
Protagonist i ndeshjes ishte Vinicius Junior. Sulmuesi i Real Madrid realizoi 3 gola që në pjesën e parë, brenda 12 minutash. Në pjesën e parë shënoi edhe Endrick, kurse në pjesën e dytë Brazili e çoi rezultatin në 7-0, falë golave të Estevao dhe Rayan, si dhe të një autogoli. Trajneri Ancelotti dhe Raphinha ishin të skualifikuar pas kartonëve të kuq të marrë ndaj Japonisë.
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