Tragjedi në Knjazhevc: 15-vjeçari humbi jetën pas përleshjes me një bashkëmoshatar
Tragjedi në Knjazhevc të Serbisë: 15-vjeçari L.C. humbi jetën dje pas një konflikti fizik me bashkëmoshatarin e tij Lj.P., bënë të ditur mediat serbe (lajmi u pasqyrua nga portali Udar dhe agregatori Naslovi duke cituar Blic-in).
Sipas informacioneve të para, ngjarja ndodhi rreth orës 18:00. Mes dy djemve fillimisht shpërtheu një zënkë verbale, e cila shpejt u kthye në përleshje fizike.
Sipas burimeve jozyrtare, gjatë përleshjes Lj.P. e goditi L.C.-në me shqelm në shpinë. Nga goditja e fortë, 15-vjeçari humbi ekuilibrin, ra në tokë dhe pësoi një plagë të rëndë të hapur në zonën e tëmthit.
Nga pasojat e plagës së rëndë, djali vdiq në vendngjarje, kështu që ekipet mjekësore që mbërritën mundën vetëm të konstatonin vdekjen.
Policia dhe prokuroria kompetente kryen hetimet në vendin e tragjedisë. Sipas burimeve jozyrtare, ndaj të miturit Lj.P. pritet të niset procedim për dyshimin se ka kryer veprën penale të vrasjes nga pakujdesia. Hetimet e mëtejshme do të sqarojnë të gjitha rrethanat dhe motivet e ngjarjes.
Burimi: Udar
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.