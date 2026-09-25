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Serbia

Tragjedi në Knjazhevc: 15-vjeçari humbi jetën pas përleshjes me një bashkëmoshatar

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Beograd, 9.01.2023. - Vozilo Hitne pomoci prolazi ulicom u Beogradu. (BETAPHOTO/MILOS MISKOV)

Tragjedi në Knjazhevc të Serbisë: 15-vjeçari L.C. humbi jetën dje pas një konflikti fizik me bashkëmoshatarin e tij Lj.P., bënë të ditur mediat serbe (lajmi u pasqyrua nga portali Udar dhe agregatori Naslovi duke cituar Blic-in).

Sipas informacioneve të para, ngjarja ndodhi rreth orës 18:00. Mes dy djemve fillimisht shpërtheu një zënkë verbale, e cila shpejt u kthye në përleshje fizike.

Sipas burimeve jozyrtare, gjatë përleshjes Lj.P. e goditi L.C.-në me shqelm në shpinë. Nga goditja e fortë, 15-vjeçari humbi ekuilibrin, ra në tokë dhe pësoi një plagë të rëndë të hapur në zonën e tëmthit.

Nga pasojat e plagës së rëndë, djali vdiq në vendngjarje, kështu që ekipet mjekësore që mbërritën mundën vetëm të konstatonin vdekjen.

Policia dhe prokuroria kompetente kryen hetimet në vendin e tragjedisë. Sipas burimeve jozyrtare, ndaj të miturit Lj.P. pritet të niset procedim për dyshimin se ka kryer veprën penale të vrasjes nga pakujdesia. Hetimet e mëtejshme do të sqarojnë të gjitha rrethanat dhe motivet e ngjarjes.

Burimi: Udar

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