Transporti publik falas në Prishtinë sot gjatë marshit për UÇK-në, 14:00–20:00
Komuna e Prishtinës ka njoftuar transport publik pa pagesë sot, 1 tetor, në intervalin 14:00–20:00, me rastin e marshit gjithëpopullor për UÇK-në në mbështetje të ish-krerëve.
Komuna e Prishtinës ka njoftuar, siç raporton Klan Kosova, se transporti publik në kryeqytet do të jetë pa pagesë sot, 1 tetor 2026, në intervalin kohor 14:00–20:00, me rastin e organizimit të marshit për UÇK-në në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së.
Sipas njoftimit zyrtar, “Me rastin e organizimit të marshit për UÇK-në, që do të mbahet sot, transporti publik në Kryeqytet do të jetë pa pagesë në intervalin kohor 14:00-20:00”. Marshi gjithëpopullor “Jo në emrin tim”, i organizuar nga platforma “Liria ka Emër”, nis në ora 16:00 në sheshin Skënderbeu, sipas njoftimit të KosovaPress.
Masa është marrë për të lehtësuar lëvizjen e qytetarëve dhe pjesëmarrjen në marsh, duke u mundësuar atyre që vijnë nga lagjet e ndryshme të kryeqytetit të mbërrijnë pa pengesa në qendër gjatë orëve të pasdites.
Transporti publik do të jetë falas për të gjithë qytetarët gjatë gjithë intervalit të përcaktuar, dhe komuna u bën thirrje pjesëmarrësve që ta shfrytëzojnë autobusët urbanë për të udhëtuar drejt sheshit Skënderbeu.
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