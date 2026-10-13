Tiranë 19°C · Pjesërisht vranët 13 Tetor 2026
S&P 500 7,802 ▼0.07%
DOW 51,818 ▼0.06%
NASDAQ 27,244 ▼0.01%
NAFTA 93.51 ▼0.25%
ARI 4,194 ▲0.08%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944 EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944
₿ CRYPTO
BTC $83,762 ▲ +0.9% ETH $2,521 ▼ -0.75% XRP $1.3737 ▼ -1.34% SOL $107.8800 ▼ -2.13%
S&P 500 7,802 ▼0.07 % DOW 51,818 ▼0.06 % NASDAQ 27,244 ▼0.01 % NAFTA 93.51 ▼0.25 % ARI 4,194 ▲0.08 % S&P 500 7,802 ▼0.07 % DOW 51,818 ▼0.06 % NASDAQ 27,244 ▼0.01 % NAFTA 93.51 ▼0.25 % ARI 4,194 ▲0.08 %
EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944 EUR/USD 1.1171 EUR/GBP 0.8451 EUR/CHF 0.9313 EUR/ALL 91.6693 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3987 EUR/TRY 55.1128 EUR/JPY 177.09 EUR/CAD 1.5944
13 Tet 2026
Breaking
Policia nis shoqërimet pas përplasjeve fizike, shoqërohen disa protestues Shpallet thirrja për dy gjyqtarë të rinj të Gjykatës Kushtetuese, aplikimet hapen deri më 2 nëntor Inspektorati mbyll një biznes në Zubin Potok dhe gjobit një tjetër me 6 mijë euro për alkool te të miturit SPAK godet grupin që kalonte emigrantë drejt Malit të Zi, mes të dyshuarve edhe punonjës policie Përplasja me studentët, efektivët e policisë të lënduar nga protesta, pësuan djegie në sy
Menu
Teater

«Tre Muskëtierët» në RSC: u shpall kasti i plotë, me tri aktore në rolet e Athos, Porthos dhe Aramis

Versioni i ri i klasikut të Alexandre Dumas, me regji të Paul Hunter, zbarkon më 28 nëntor në Royal Shakespeare Theatre në Stratford-upon-Avon — Simon Oskarsson debuton si D'Artagnan, Laura Rogers në rolin e Milady-t

· 2 min lexim

Royal Shakespeare Company dhe kompania Told by an Idiot kanë shpallur kastin e plotë të produksionit të ri «The Three Musketeers», versioni skenik i romanit klasik të Alexandre Dumas. Shpallja, siç njofton BroadwayWorld, e plotëson ansamblin që do ta sjellë historinë e D’Artagnan-it dhe tre muskëtierëve në skenën e Royal Shakespeare Theatre në Stratford-upon-Avon.

Vëmendjen më të madhe e merr tresha e muskëtierëve, e shpallur më herët: Ayesha Antoine do të jetë Porthos, Patricia Rodríguez do të luajë Aramis, ndërsa Sophie Russell merr rolin e Athos. Atyre u bashkohet Simon Oskarsson, i cili debuton në RSC në rolin e D’Artagnan-it — i njohur për publikun e West End-it nga «Hadestown» — dhe Laura Rogers në rolin e Milady-t, antagonistja e famshme e romanit. Debutim në RSC bën edhe Aitor Basauri, bashkëthemelues i grupit Spymonkey, në rolin e Rrëfyesit të Ngjarjes.

Ansambli plotësohet nga Kimmy Edwards si Abatesha dhe Pronarja, Jasmine Elcock si Mbretëresha, Michael Elcock si Rochefort, Matt Gavan si Mbreti, Nick Haverson në rolet e Kardinalit Richelieu dhe Jean Claude, Martin Hyder si Monsieur Treville dhe Pronari, Natalie Kimmerling si Kitty, David Olaniregun si Buckingham dhe Tanvi Virmani si Constance, me Greg Bernstein, Kelise Gordon-Harrison dhe Theo Reece në ansambël.

Produksioni përshtatet dhe regjohet nga Paul Hunter, bashkëthemelues dhe drejtor artistik i Told by an Idiot, kompani e njohur për komedinë e saj vizuale karakteristike. Sipas BroadwayWorld, Hunter dhe ekipi i tij do ta trajtojnë klasiken e Dumas-it si një festë teatrore plot energji dhe humor, duke ruajtur aventurën dhe miqësinë që e kanë bërë romanin e vitit 1844 një nga më të dashurit e letërsisë botërore.

«The Three Musketeers» do të luhet në Royal Shakespeare Theatre, në Stratford-upon-Avon, nga e shtuna 28 nëntor 2026 deri të shtunën 9 janar 2027. Nata e shtypit është caktuar për të martën 8 dhjetor, në kulmin e sezonit festiv britanik.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu