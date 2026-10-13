«Tre Muskëtierët» në RSC: u shpall kasti i plotë, me tri aktore në rolet e Athos, Porthos dhe Aramis
Versioni i ri i klasikut të Alexandre Dumas, me regji të Paul Hunter, zbarkon më 28 nëntor në Royal Shakespeare Theatre në Stratford-upon-Avon — Simon Oskarsson debuton si D'Artagnan, Laura Rogers në rolin e Milady-t
Royal Shakespeare Company dhe kompania Told by an Idiot kanë shpallur kastin e plotë të produksionit të ri «The Three Musketeers», versioni skenik i romanit klasik të Alexandre Dumas. Shpallja, siç njofton BroadwayWorld, e plotëson ansamblin që do ta sjellë historinë e D’Artagnan-it dhe tre muskëtierëve në skenën e Royal Shakespeare Theatre në Stratford-upon-Avon.
Vëmendjen më të madhe e merr tresha e muskëtierëve, e shpallur më herët: Ayesha Antoine do të jetë Porthos, Patricia Rodríguez do të luajë Aramis, ndërsa Sophie Russell merr rolin e Athos. Atyre u bashkohet Simon Oskarsson, i cili debuton në RSC në rolin e D’Artagnan-it — i njohur për publikun e West End-it nga «Hadestown» — dhe Laura Rogers në rolin e Milady-t, antagonistja e famshme e romanit. Debutim në RSC bën edhe Aitor Basauri, bashkëthemelues i grupit Spymonkey, në rolin e Rrëfyesit të Ngjarjes.
Ansambli plotësohet nga Kimmy Edwards si Abatesha dhe Pronarja, Jasmine Elcock si Mbretëresha, Michael Elcock si Rochefort, Matt Gavan si Mbreti, Nick Haverson në rolet e Kardinalit Richelieu dhe Jean Claude, Martin Hyder si Monsieur Treville dhe Pronari, Natalie Kimmerling si Kitty, David Olaniregun si Buckingham dhe Tanvi Virmani si Constance, me Greg Bernstein, Kelise Gordon-Harrison dhe Theo Reece në ansambël.
Produksioni përshtatet dhe regjohet nga Paul Hunter, bashkëthemelues dhe drejtor artistik i Told by an Idiot, kompani e njohur për komedinë e saj vizuale karakteristike. Sipas BroadwayWorld, Hunter dhe ekipi i tij do ta trajtojnë klasiken e Dumas-it si një festë teatrore plot energji dhe humor, duke ruajtur aventurën dhe miqësinë që e kanë bërë romanin e vitit 1844 një nga më të dashurit e letërsisë botërore.
«The Three Musketeers» do të luhet në Royal Shakespeare Theatre, në Stratford-upon-Avon, nga e shtuna 28 nëntor 2026 deri të shtunën 9 janar 2027. Nata e shtypit është caktuar për të martën 8 dhjetor, në kulmin e sezonit festiv britanik.
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