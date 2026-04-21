Trendi i Fustaneve me Dantellë: Tendenca që Vjen Sërish në Modë
Eleganca e detajeve të inspiruar nga boudoir mbetet e preferuar në çdo sezon.
Veshjet e frymëzuara nga boudoir kanë një aftësi të veçantë për të zbutur çdo dalje. Sandalet prej kadifeje, kamosolat e mëndafshta, dhe setet e pizhama prej materiali të lehtë sjellin një elegancë që, megjithëse klishe, ndihen ende natyrale dhe të përhershme. Ndërsa disa nga këto veshje mund të jenë sfiduese për t’u integruar në garderobën e përditshme, një e vetme dallon për lehtësinë e saj: fustani me dantellë.
Kjo tendencë ka filluar të marrë vrull që nga epoka e Phoebe Philo në Céline, kur për koleksionin pranverë 2016, dizajnerja shfaqi modele me fustane dhe bluzë me dantellë në pasarelë. Së fundmi, ky trend është rifreskuar nga marka si Simone Rocha dhe Rohé, duke ofruar dantella në vende të papritura apo kombinime ngjyrash të reja. Fustanet bardhë e zëkë të Chemena Kamali-t për Chloé, të frekuentuara për dasma gjatë pranverës dhe verës, janë veçanërisht tërheqëse.
Për pranverën, mendoni të shtoni një panel të hollë dantelle në garderobën tuaj. Ky material ka një teksturë romantike, por bukuria e fustanit me dantellë qëndron tek shumëllojshmëria e tij. Mund ta kombinojmë me një këmishë të pastër ose të rrisim anën më provokuese me sandale të hollë dhe bizhuteri që ndriçojnë. Ndërkohë, fustanet e kombinuara me pantallona ofrojnë një freskueshmëri të re, duke krijuar një kontrast interesant me sandalet e thjeshta.
Për darka apo festa koktej, nuk duhet shumë që një fustan me dantellë të duket i sofistikuar. Silueta e thjeshtë e fustanit mban barrën kryesore, ndërsa një palë taka të ulta dhe bizhuteri të thjeshta e kompletojnë pamjen. Nëse dëshironi diçka më pak të dukshëm, kombinoni një bluzë të thjeshtë mbi një fustan të dantellës dhe shtoni këpucë baleti të frymëzuara nga këpucët me majë për një rezultat bashkëkohor.
Për një pamje relaksuese fundjave, një fustan mini me dantellë printuar kombinuar me një shall dhe xhaketë xhins krijojnë një pamje të thjeshtë, por të mrekullueshme për çdo rast.
