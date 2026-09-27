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Maqedonia e Veriut

Tri ditë deri në afatin e fundit: cilët bujq rrezikojnë të mbeten pa subvencion nëse nuk aplikojnë deri të mërkurën

Afati për dorëzimin elektronik të kërkesave për mbështetje financiare në bujqësi skadon të mërkurën, më 30 shtator — siç njofton Рацин, nuk mjafton të kesh përgatitur dokumentet, duhet të kesh dorëzuar kërkesën elektronike.

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Siç njofton Рацин, Agjencia për Pagesa ka konfirmuar se afati për dorëzimin elektronik të kërkesave për mbështetje financiare në bujqësi — qoftë për sipërfaqe të punueshme, qoftë për krerë bagëtie — skadon të mërkurën, më 30 shtator.

Sipas raportimit të Рацин, detaji kyç është ky: nuk mjafton të kesh përgatitur dokumentet, por duhet të kesh dorëzuar kërkesën elektronike. Kush nuk ka dorëzuar deri tani duhet ta përfundojë procedurën brenda tre ditëve të ardhshme, përndryshe rrezikon të mbetet pa subvencion për vitin 2026.

Kujtesa e afatit vjen në një kohë të vështirë për bujqësinë maqedonase. Fermerët janë ankuar gjatë gjithë vitit për kosto të larta prodhimi dhe për probleme me blerjen e prodhimit, siç kanë reflektuar raportimet e fundit në media.

Në prag të skadimit të afatit, institucionet u bëjnë thirrje të gjithë bujqve që nuk kanë aplikuar ende të shfrytëzojnë ditët e mbetura dhe të dorëzojnë kërkesën elektronike pa vonesë, duke kontrolluar me kujdes që procedura të ketë përfunduar me sukses.

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