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Maqedonia e Veriut

Paga minimale 26.046, mesatare 48.499 denarë: sa orë punë duhen për ushqimin, karburantin dhe qiranë?

Analizë e re e kostos së jetesës: sipas Либертас, me pagën minimale neto duhen 38,8 orë pune — pothuajse një javë e plotë — vetëm për pjesën javore të ushqimit të familjes.

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Shkup – Me pagën minimale neto prej 26.046 denarësh, një punonjës në Maqedoninë e Veriut duhet të punojë 38,8 orë – pothuajse një javë të plotë pune – vetëm për të mbuluar pjesën javore të kostos së ushqimit të një familjeje katër-anëtarëshe. Kjo është konkluzioni i një analize të re të kostos së jetesës, sipas llogaritjeve të publikuara sot nga Либертас.

Siç raporton Либертас, paga mesatare neto në korrik 2026 arriti në 48.499 denarë – rreth 789 euro – duke shënuar një rritje vjetore prej 7,1 për qind. Ndërkohë, shporta minimale sindikale për muajin shtator llogaritet në 69.432 denarë, një shifër që e tejkalon ndjeshëm pagën minimale dhe që tregon hendekun mes të ardhurave dhe shpenzimeve bazë.

Analiza e Либертас i vendos këto shifra përballë kostos reale të ushqimit, karburantit dhe qirasë, duke llogaritur për secilën kategori shpenzimi sa orë pune i duhen një qytetari me pagën minimale për t’i përballuar. Rezultati është i qartë: një pjesë e madhe e kohës së punës shpenzohet vetëm për mbijetesë.

Pavarësisht rritjes së pagave gjatë vitit të fundit, përfundimi i analizës është se standardi europian i jetesës mbetet ende larg për shumë qytetarë, të cilët vazhdojnë ta ndiejnë presionin e kostos së lartë të jetesës në jetën e përditshme.

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