Tronditet klubi shkodran, pranë zyrtarizimit ‘divorci’ mes Vllaznisë dhe teknikut Martini!
Rezultatet e dobëta të startit të sezonit (2 pikë në 5 javë kampionat) kanë prishur qetësinë në kampin e Vllaznisë.
Drejtuesit e klubit kërkojnë një ndryshim dhe e shohin zgjidhjen te largimi i trajnerit Martini nga drejtimi i skuadrës, pasi një teknik i ri mund të ndryshojë këtë situatë jo të mirë.
Palët kanë kohë që janë ftohur mes tyre, por ndarja nuk është aq e lehtë, pasi në mes është kontrata. Vllaznia nuk e shkarkon dot teknikun, pasi do ti detyrohej një shumë të konsiderueshme parash.
Sipas informacioneve të fundit që vijnë nga Shkodra, duket se tashmë është gjetur gjuha e përbashkët për mbyllen e bashkëpunimit. Martini ka pranuar që të largohet nga pozicioni i tij dhe drejtuesit e klubit po kërkojnë pasardhësin e tij.
Për momentin asgjë nuk është bërë publike, por pritet që në ditët në vijim klubi të zyrtarizojë largimin e Martinit si dhe të prezantojë trajnerin e ri.
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