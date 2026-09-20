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Kronika

Tronditet Saranda! Vritet në qendër të qytetit 42-vjeçari, plagoset edhe një kalimtar

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edhe një kalimtar

Një atentat me armë zjarri ka tronditur sot paradite qytetin e Sarandës, ku ka mbetur i vrarë 42-vjeçari Artan Myrtaj. Viktima ka ndërruar jetë menjëherë në vendngjarje për shkak të plagëve të marra nga të shtënat.

Sipas të dhënave të para nga vendi i ngjarjes, autorët e sulmit kanë qenë dy persona të pajisur me skafandra, të cilët lëviznin me një motor. Gjatë të shtenave me armë zjarri ndaj 42-vjeçarit, ka mbetur i plagosur edhe një kalimtar i rastit.

Forcat e policisë kanë rrethuar zonën, kanë ngritur pika kontrolli në akset kryesore dhe po punojnë për krehjen e territorit me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorëve të larguar me motor.

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