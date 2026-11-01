Trump: Bolsonaro mund të qëndrojë në SHBA për aq kohë sa të dëshirojë
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të shtunën se senatori brazilian Flavio Bolsonaro, i cili iku në Shtetet e Bashkuara pas humbjes së tij në zgjedhjet presidenciale nga Luiz Inacio Lula da Silva, mund të qëndrojë në vend ” për aq kohë sa të dëshirojë”.
Duke folur me gazetarët në Mar-a-Lago të Floridës, Trump tha se nuk kishte planifikuar të takohej me senatorin Bolsonaro.
Më parë, Sekretari i Shtetit Marco Rubio tha në një konferencë për shtyp në margjinat e samitit të G20 në Atlanta se Uashingtoni nuk kishte “përfshirje të drejtpërdrejtë” në ikjen e Bolsonaros nga Brazili.
Senatori brazilian tha të premten se ai dhe familja e tij ishin larguar nga Brazili për të shmangur ndjekjen penale. Në një video që ndau në Instagram, ai tha se të hënën – pasi vizitoi babanë e tij, ish-Presidentin Jair Bolsonaro, i cili është nën arrest shtëpiak – policia e informoi atë se pasaportat e tij po konfiskoheshin si pjesë e një hetimi për pastrim parash.
“U largova për të mirën e Brazilit”, tha Flavio Bolsonaro, i cili nuk e pranoi humbjen e tij nga Presidenti i qendrës së majtë Lula në raundin e dytë të zgjedhjeve. Ai foli për “mashtrim zgjedhor”, pavarësisht mohimeve si nga partia e tij ashtu edhe nga gjyqësori. Ai parashikoi se Brazili do të «falimentonte» nën Lulën dhe deklaroi veten të gatshëm të kandidonte përsëri për president. “Nuk po flas për vitin 2030, por më herët”, tha ai.
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