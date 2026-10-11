Trump: Është koha që Ukraina të ketë një president të ri
Presidenti amerikan Donald Trump tha të shtunën se «është koha që Ukraina të ketë një president të ri», duke e fajësuar presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky për çmimet e larta të naftës në Shtetet e Bashkuara dhe për mosdhënien fund luftës me Rusinë, siç njofton Associated Press.
Deklaratën, Trump e bëri para gazetarëve para Shtëpisë së Bardhë të shtunën, më 10 tetor, pak para nisjes për në Tennessee. Ai sugjeroi hapur: «Sugjeroj që të marrin një lider të ri që mund të bëjë marrëveshje», duke akuzuar Zelenskyn se «po krijon probleme për botën» pasi forcat ukrainase vazhduan sulmet ndaj rafinerive ruse të naftës. Fjalia e tij më e prerë ishte: «Ai më mirë të ndalet».
Deklarata vjen vetëm një ditë pasi u bë e ditur marrëveshja e Trump-it me presidentin rus Vladimir Putin për blerjen e naftës ruse, një lëvizje që kritikët e shohin si përpjekje për të ulur çmimet e karburantit përpara zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA. Zelensky e denoncoi marrëveshjen si një «dhuratë për Putinin», duke paralajmëruar se ajo do t’i jepte Kremlinit para të gatshme për të vijuar luftën.
Britania dhe aleatët europianë u rreshtuan shpejt pas presidentit ukrainas. Qeveria britanike theksoi se do të ruajë regjimin e saj të sanksioneve kundër Moskës — të përshkruar si «më të ashprit ndonjëherë» — dhe bëri të qartë se nuk do ta ndjekë Uashingtonin në marrëveshjen për naftën ruse.
Nga ana tjetër, i dërguari special i Putinit, Kirill Dmitriev, e përshëndeti deklaratën e Trump-it si «ikonike dhe historike», duke thënë se Ukraina «ka nevojë për një udhëheqje të përqendruar te paqja». Sipas Wall Street Journal, Zelensky nuk kishte reaguar ende publikisht ndaj fjalëve të Trump-it në momentin e publikimit të raportimit.
Përplasja publike shënon pikën më të ulët të marrëdhënieve mes dy udhëheqësve që nga përballja e ashpër në Zyrën Ovale në fillim të mandatit të dytë të Trump-it. Analistët paralajmërojnë se ajo rrezikon të dobësojë përpjekjet europiane për të ruajtur mbështetjen amerikane për Kievin në luftën kundër Rusisë.
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