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Konflikti SHBA - Iran

Trump hedh poshtë si “HOAX” lajmin se i ofroi Iranit lehtësim sanksionesh: “Nuk i ofrova ASGJË!”

· 2 min lexim
Presidenti amerikan Donald Trump. Foto: Shtëpia e Bardhë (public domain).

Presidenti amerikan Donald Trump ka hedhur poshtë si të rremë lajmin se i ka ofruar Iranit lehtësim sanksionesh dhe akses në fondet e ngrira, duke e quajtur artikullin një “mashtrim” dhe duke kërkuar tërheqjen e tij të menjëhershme. Reagimi i tij, siç njofton Al Jazeera, erdhi pak orë pasi Axios raportoi se presidenti i kishte ofruar Teheranit lehtësim sanksionesh dhe lirimin e fondeve të ngrira në kuadër të përpjekjeve për t’i dhënë fund luftës.

“Kjo nuk është e vërtetë. Nuk u ofrova ASGJË! Lajmi i Axios-it, si shumica e të tjerëve, është një MASHTRIM, që përdoret vetëm për të kënaqur ‘sindromën e tyre të çmendurisë anti-Trump’,” shkroi Trump në rrjetin e tij social Truth Social. “Duhet ta tërheqin këtë lajm të rremë, MENJËHERË!” shtoi ai.

Lajmi i hedhur poshtë nga Trump i referohej, sipas raportimeve, një oferte të supozuar që përfshinte lehtësim sanksionesh dhe akses në fonde të ngrira iraniane në këmbim të përparimit drejt përfundimit të konfliktit. Presidenti e ka mohuar kategorikisht ekzistencën e një oferte të tillë.

Mohimi vjen në një moment kur, sipas zyrtarëve amerikanë që folën për Al Jazeera, bisedimet e ndërmjetësuara me Iranin vazhdojnë të jenë “konstruktive”, por pa marrëveshje derisa të adresohen çështjet bërthamore. Vetë Trump kishte hedhur poshtë ditët e fundit propozimin iranian të armëpushimit shtatë-ditor, duke e quajtur atë “të papranueshëm”.

Irani, nga ana e tij, këmbëngul se nuk do të tërhiqet nga kushtet e tij. Ministri i Jashtëm Abbas Araghchi tha se Teherani është “plotësisht i përgatitur” që lufta të rifillojë, por edhe i gatshëm për diplomaci — zgjedhja, sipas tij, i takon presidentit Trump.

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