Trump i kërkon Kongresit dënime të detyrueshme me burg për mashtrimin me Medicare, Medicaid dhe Sigurimet Shoqërore
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, i kërkoi të shtunën Kongresit amerikan të miratojë një ligj të ri që vendos dënime të detyrueshme me burg për të gjithë ata që dënohen për mashtrim me programet federale të përfitimeve — Medicare, Medicaid dhe Sigurimet Shoqërore. Propozimi, i publikuar në një video të postuar në rrjetin e tij social Truth Social, synon, sipas Trump-it, të ndalë “vjedhjen nga populli amerikan”, siç njofton Newsmax.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, i kërkoi të shtunën Kongresit amerikan të miratojë një ligj të ri që vendos dënime të detyrueshme me burg për të gjithë ata që dënohen për mashtrim me programet federale të përfitimeve — Medicare, Medicaid dhe Sigurimet Shoqërore. Propozimi, i publikuar në një video të postuar në rrjetin e tij social Truth Social, synon, sipas Trump-it, të ndalë “vjedhjen nga populli amerikan”, siç njofton Newsmax.
Sipas propozimit të presidentit, pjesa e parë e ligjit do të vendosë dënime minimale të detyrueshme me burg për këdo që vjedh nga programet federale të përfitimeve, duke hequr opsionin e dënimit me kusht. “Nëse vidhni nga populli amerikan, do të shkoni në burg dhe për një kohë të gjatë”, u shpreh Trump në video. “Dhe sa më shumë të vidhni, aq më gjatë do të qëndroni në burg.”
Për recidivistët, dënimet do të jenë edhe më të ashpra. “Nëse jeni një mashtrues i dënuar që kapet duke vjedhur nga populli amerikan për herë të dytë, dënimi juaj do të dyfishohet”, tha presidenti.
Propozimi prek edhe politikanët e shteteve dhe atyre lokalë: Trump kërkon që politikanët që dinë për mashtrime dhe kanë mundësinë t’i ndalojnë, por nuk veprojnë, të mbahen personalisht përgjegjës për humbjet e parave të taksapaguesve. “Nëse një politikan i shtetit apo lokal e di për mashtrimin dhe ka mundësinë ta ndalojë, por nuk bën asgjë, ai mund të mbahet personalisht përgjegjës për humbjen e plotë të parave të taksapaguesve amerikanë që duhej t’i kishte ndaluar dhe kursyer”, tha ai. Në video nuk jepen detaje për kufijtë konkretë të dënimeve apo për standardin ligjor që do të përcaktojë se kur një zyrtar i zgjedhur “e dinte” apo “mund ta kishte ndaluar” mashtrimin.
Thirrja vjen ndërsa administrata Trump ka shtuar përpjekjet federale kundër mashtrimit me programet e përfitimeve. Siç shkruan Newsmax, Departamenti i Drejtësisë njoftoi në qershor se operacioni kombëtar kundër mashtrimit në shëndetësi për vitin 2026 rezultoi në akuza kundër 455 të pandehurve, përfshirë 90 mjekë dhe profesionistë të tjerë të licencuar shëndetësorë, në skema mashtrimi dhe abuzimi me opioidë me më shumë se 6.5 miliardë dollarë kërkesa të rreme — raste që përfshinin mashtrime ndaj Medicare dhe Medicaid. Gjithashtu, midis 21 gushtit dhe 18 shtatorit, Divizioni Kombëtar i Zbatimit kundër Mashtrimit i Departamentit të Drejtësisë dhe prokurorët amerikanë në 11 distrikte akuzuan 17 të pandehur në raste me mbi 1.3 milion dollarë humbje të synuara nga programet e përfitimeve të Sigurimeve Shoqërore.
“Ky propozim ligjor do t’i bëjë mashtruesit të mendohen gjatë para se të vazhdojnë të vjedhin nga populli amerikan, dhe do t’i bëjë politikanët e korruptuar të mendohen gjatë para se të injorojnë mashtrimin që mund ta ndalojnë dhe duhet ta ndalojnë”, tha Trump, duke e mbyllur videon me një paralajmërim: “Kështu që nga tani e tutje, mashtrues, ne po ju vëzhgojmë.”
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